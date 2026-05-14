Por primera vez en la Argentina y en pleno HotSale, Mercado Libre lanza los envíos de paquetes por avión con cargueros exclusivos, un sistema que ya usa en Brasil y México desde 2020. En el país, el unicornio fundado por Marcos Galperin llegará a cuatro destinos de la Patagonia con entrega rápida de hasta 48 horas. Esas ciudades son: Tierra del Fuego, Bariloche, Neuquén y Trelew. “El anuncio es parte de la fuerte inversión logística que comenzamos a hacer hace dos años y medio en transporte de carga y centros de última milla acompañada por una estrategia de federalización”, señaló Adrián Ecker, country Manager de Mercado Libre Argentina. El ejecutivo explicó que de esta forma podrán bajar los tiempos de entrega a esta región del país de “una semana o más” a 48 horas. Sin embargo, aclaró que, según la experiencia que tienen en los otros dos países, el nuevo sistema de entregas no tendrá un impacto en las ventas en el corto plazo. “Por lo que vimos en Brasil y México las ventas aumentan después de un año, año y medio”, dijo. De funcionar el nuevo servicio, la operación se podría extender a otras regiones de la Argentina como el NEA o el NOA, aunque, según detalló Ecker, esto no solo depende de la cantidad de envíos, sino también del costo comparado con el transporte terrestre, el horario de los vuelos, entre otras variables. La plataforma había hecho una experiencia piloto de tres meses a fines de 2025 y este anuncio es una continuidad de esa prueba. Si bien, no precisaron cifras de inversión en esta operación, la iniciativa es parte de los u$s 3400 millones del plan de inversión de Mercado Libre para este año. El servicio, como lo aclaró Ecker, no se realiza con aviones de Mercado Libre. Tampoco sucede así en Brasil o México, aunque se puedan ver naves pintadas de amarillo debido a que en esos países ya tiene aviones destinados 100 por ciento a la entrega de paquetes. “En la Argentina recién estamos dando el primero paso”, señaló Ecker. La operación local permitirá transportar entre 15.000 y 16.000 envíos diarios a través de cinco frecuencias semanales hacia esos cuatro destinos. En el país, la operación combina dos modelos logísticos. Por un lado, Mercado Libre comenzó a utilizar espacio de bodega en vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas para realizar entregas rápidas en Ushuaia y Bariloche. Por el otro, para llegar a Neuquén y Trelew, la plataforma de comercio electrónico usará vuelos cargueros dedicados; es decir aviones cargueros de Aerolíneas Argentinas pero que opera Innova Logistic, firma que pertenece al Grupo Mirgor. El envío aéreo de paquetes a la Patagonia se lanzó en pleno HotSale, evento que comenzó el 11 de mayo. Al respecto, Ecker comparó: “Hace un año, en el Hot Sale 2025 teníamos un solo centro logístico y 25 centros de última milla. Este año, encaramos el evento con tres centros de almacenamiento y 40 estaciones de última milla en todo el país”. El ejecutivo hace referencia a los últimos anuncios de inversión que hizo la plataforma. A mediados de marzo, la empresa anunció el desarrollo en el país de su tercer centro de almacenamiento, el más grande hasta el momento, en este caso en Escobar. El proyecto contempló una inversión con Plaza Logística de u$s 115 millones. Durante el primer trimestre, la compañía reportó ingresos por u$s 8800 millones, un salto del 49% interanual, el ritmo más alto en casi cuatro años. Esa expansión estuvo acompañada de una caída del 20 por ciento en el resultado operativo, que se ubicó en u$s 611 millones. Justamente, la compañía explicó que la compresión de márgenes responde a una decisión deliberada de acelerar inversiones en logística, envíos gratis, fintech y tecnología. “No miramos el valor de las acciones en el corto plazo. Ahora estamos más preparados para seguir creciendo”, dijo Ecker en relación a la respuesta del mercado a los resultados del primer trimestre.