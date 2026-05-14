Los u$s 185 millones que compró ayer el Banco Central compensaron el 0,4% que subieron tanto el dólar oficial como el blue, a $ 1410 y $ 1420, respectivamente, el 0,5% del MEP arriba a $ 1426 y el 0,7% del contado con liquidación que se fue a $ 1482, con un riesgo país con un alza del 2% pasando la barrera de los 500 puntos. “La dinámica reciente de los dólares paralelos refleja una combinación de factores que el mercado viene monitoreando hace semanas, aunque tampoco se están viendo movimientos desordenados ni grandes saltos cambiarios. De hecho, más que una corrida, por ahora parece una corrección moderada en un contexto donde el tipo de cambio venía relativamente estable”, explica Maximiliano Ramírez, director de Lambda Consultores. En parte, cree que esta presión puede estar vinculada al ruido político y a una mayor demanda de cobertura típica en períodos de incertidumbre, especialmente a medida que se acercan definiciones electorales y el mercado empieza a recalibrar expectativas. Pero también hay un componente financiero importante asociado a los vencimientos de julio, donde el Gobierno debe afrontar pagos relevantes y eso naturalmente genera atención sobre la necesidad de divisas y la capacidad de financiamiento. “A eso se suma que el mercado sigue muy atento a la dinámica de reservas, al ritmo de liquidación del agro y a la posibilidad de que el Banco Central pueda seguir acumulando dólares de manera consistente. Cuando aparecen algunas dudas sobre esos frentes, los dólares financieros suelen reaccionar rápidamente”, sostiene. De todos modos, todavía no observa una situación de estrés cambiario como la de otros períodos de la economía argentina. Hoy el mercado parece estar más en una etapa de cobertura y reacomodamiento de posiciones que en un escenario de ruptura. Para Fernando Camusso, titular de Rafaela Capital, el minorista aceleró compras de divisas, sumado a que la mayor actividad y liquidación también implica aumentos en pagos o salidas de importaciones. También sostiene que puede haber pago de dividendos, ya que las asambleas ya se reunieron en general y podrían autorizar pagos. En definitiva, observa un cierre de carry por baja de tasas, más la incertidumbre sobre retomar sendero de desinflación, ergo hay inversores que optan por dolarizar sus carteras.