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El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una ola polar de gran intensidad para el sur del país, con alerta roja y naranja por frío extremo en Santa Cruz y Chubut.

Según el informe oficial, se trata del período de aire frío más intenso y prolongado de todo 2026, con temperaturas máximas que difícilmente superarán los 0°C en varias zonas.

El clima en Argentina vuelve a poner en alerta a la Patagonia, donde el hielo y la escarcha complican la circulación en rutas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

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Cómo estará el clima en Santa Cruz y Chubut, según el Servicio Meteorológico Nacional

En Chubut, el nivel rojo —el más alto del sistema de alertas— rige en los departamentos Escalante y Sarmiento, además del sudoeste de Florentino Ameghino, con mínimas previstas de -5°C en Sarmiento y -4°C en Comodoro Rivadavia. El resto de la provincia continúa bajo alerta amarilla por frío extremo.

En Santa Cruz, los departamentos Deseado y Magallanes, la meseta de Corpen Aike, la meseta de Lago Argentino y la meseta de Güer Aike están bajo alerta naranja.

En tanto, la cordillera y meseta de Lago Buenos Aires, Río Chico, la cordillera de Lago Argentino y la cordillera de Güer Aike permanecen en alerta roja, con mínimas que podrían llegar a los -11°C.

Hay alerta roja por tormenta y nevadas en Santa Cruz y Chubut.
Hay alerta roja por tormenta y nevadas en Santa Cruz y Chubut.Servicio Meteorológico Nacional

Ambas provincias mantienen alertas por fuertes tormentas y nevadas.

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Recomendaciones del SMN ante el frío extremo

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

  • Evitar la exposición prolongada al aire libre.
  • Abrigarse con varias capas de ropa liviana en lugar de una sola prenda gruesa.
  • Prestar especial atención a niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.
  • Circular con precaución por la posible formación de hielo en rutas, sobre todo durante la noche y la madrugada.
  • Mantenerse informado a través de los organismos de Defensa Civil de cada provincia.

Según las previsiones del SMN, recién desde el viernes 24 de julio comenzará a ingresar aire más templado desde el noreste, lo que permitirá una recuperación gradual de las temperaturas en la región.

Qué significan las alertas roja, naranja y amarilla del SMN

El SMN clasifica sus alertas por temperaturas extremas según el impacto esperado en la salud.

La alerta amarilla implica un efecto leve a moderado, la naranja un efecto moderado a alto, y la roja —la de mayor severidad— advierte sobre un riesgo alto a extremo, capaz de afectar incluso a personas sin condiciones de riesgo previas si la exposición al frío es prolongada.

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Cómo seguirá el clima en Ciudad de Buenos Aires

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera:

  • Jueves 23: máxima de 13°C, mínima de 8°C con cielo parcialmente nublado en lo que queda de la mañana y mayormente nublado durante el resto del día.
  • Viernes 24: máxima 15°C, mínima de 11°C con cielo mayormente nublado durante la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Por la noche estará mayormente nublado.