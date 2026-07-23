El cielo se partirá en dos: llega un diluvio histórico de 48 horas con extremas tormentas, caída de granizo y lluvias intensas

En esta noticia Cómo estará el clima en Santa Cruz y Chubut, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una ola polar de gran intensidad para el sur del país, con alerta roja y naranja por frío extremo en Santa Cruz y Chubut.

Según el informe oficial, se trata del período de aire frío más intenso y prolongado de todo 2026, con temperaturas máximas que difícilmente superarán los 0°C en varias zonas.

El clima en Argentina vuelve a poner en alerta a la Patagonia, donde el hielo y la escarcha complican la circulación en rutas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Cómo estará el clima en Santa Cruz y Chubut, según el Servicio Meteorológico Nacional

En Chubut, el nivel rojo —el más alto del sistema de alertas— rige en los departamentos Escalante y Sarmiento, además del sudoeste de Florentino Ameghino, con mínimas previstas de -5°C en Sarmiento y -4°C en Comodoro Rivadavia. El resto de la provincia continúa bajo alerta amarilla por frío extremo.

En Santa Cruz, los departamentos Deseado y Magallanes, la meseta de Corpen Aike, la meseta de Lago Argentino y la meseta de Güer Aike están bajo alerta naranja.

En tanto, la cordillera y meseta de Lago Buenos Aires, Río Chico, la cordillera de Lago Argentino y la cordillera de Güer Aike permanecen en alerta roja, con mínimas que podrían llegar a los -11°C.

Hay alerta roja por tormenta y nevadas en Santa Cruz y Chubut. Servicio Meteorológico Nacional

Ambas provincias mantienen alertas por fuertes tormentas y nevadas.

Recomendaciones del SMN ante el frío extremo

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar la exposición prolongada al aire libre.

Abrigarse con varias capas de ropa liviana en lugar de una sola prenda gruesa.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Circular con precaución por la posible formación de hielo en rutas, sobre todo durante la noche y la madrugada.

Mantenerse informado a través de los organismos de Defensa Civil de cada provincia.

Según las previsiones del SMN, recién desde el viernes 24 de julio comenzará a ingresar aire más templado desde el noreste, lo que permitirá una recuperación gradual de las temperaturas en la región.

Qué significan las alertas roja, naranja y amarilla del SMN

El SMN clasifica sus alertas por temperaturas extremas según el impacto esperado en la salud.

La alerta amarilla implica un efecto leve a moderado, la naranja un efecto moderado a alto, y la roja —la de mayor severidad— advierte sobre un riesgo alto a extremo , capaz de afectar incluso a personas sin condiciones de riesgo previas si la exposición al frío es prolongada.

Cómo seguirá el clima en Ciudad de Buenos Aires

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera: