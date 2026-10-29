Cuántos puntos de la licencia se quitan por cruzar un semáforo en rojo.

Cruzar con el semáforo en rojo es una infracción que puede tener consecuencias económicas y afectar el scoring de la licencia de conducir. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece las reglas que deben respetar los conductores al circular por calles y avenidas, mientras que su reglamentación fija las sanciones correspondientes.

El sistema de puntos contempla descuentos por determinadas infracciones, entre ellas no detenerse ante la luz roja. La cantidad de puntos que se pueden perder depende de la conducta sancionada y de lo que establece la normativa vigente.

Cuántos puntos se descuentan por cruzar un semáforo en rojo

El Decreto 242/2022, que reglamenta el sistema de scoring de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, establece que no detenerse ante la luz roja antes de la senda peatonal o de la línea de detención implica una quita de 5 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

El artículo 57 de la reglamentación también contempla una multa de entre 150 y 500 unidades fijas (UF) para esta infracción.

Qué pasa en caso de una emergencia médica

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 contempla una excepción para los vehículos de los servicios de emergencia. Según el artículo 61, pueden dejar de respetar excepcionalmente ciertas normas de circulación, velocidad y estacionamiento cuando resulte absolutamente imprescindible para cumplir su misión, siempre que no provoquen un mal mayor que el que intentan resolver.

Para hacerlo, deben llevar encendidas las balizas distintivas de emergencia y utilizar la sirena cuando la urgencia lo requiera. La norma también establece que los demás conductores deben facilitarles el paso.

Cuántos puntos se descuentan por cruzar un semáforo en rojo.

Sin embargo, esta excepción no constituye un permiso general para que cualquier automovilista cruce un semáforo en rojo porque traslada a una persona que necesita atención médica. El artículo 44 de la misma ley establece que, ante la luz roja, los vehículos deben detenerse antes de la línea de detención o de la senda peatonal.

La normativa contempla, además, que la autoridad de juzgamiento pueda eximir de una sanción cuando exista una necesidad debidamente acreditada o cuando el conductor no haya podido evitar cometer la infracción. Así lo establece el artículo 78, aunque la aplicación de esta excepción depende de las circunstancias del caso y de la evaluación de la autoridad competente.

Qué dice la Ley de Tránsito 24.449 sobre el semáforo en rojo

El artículo 44 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece las reglas para circular por vías semaforizadas. Ante la luz roja, los conductores deben detenerse antes de la línea de detención o de la senda peatonal y permanecer allí hasta que la señal habilite el paso.

Esta disposición busca ordenar el tránsito en las intersecciones y prevenir accidentes, al evitar que los vehículos avancen cuando tienen prohibido hacerlo.

Cómo funciona el sistema de puntos de la licencia

El sistema nacional de scoring asigna 20 puntos iniciales a cada conductor y establece descuentos ante determinadas infracciones. La pérdida total de los puntos puede derivar en la inhabilitación para conducir, según las condiciones previstas en la reglamentación.

La aplicación del sistema nacional debe distinguirse de las sanciones económicas y de los regímenes de faltas propios de cada jurisdicción. Por eso, para conocer cómo se aplica una infracción concreta, es importante consultar las disposiciones vigentes en la provincia o ciudad donde se cometió.