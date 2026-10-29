Mercado Pago cuenta con la opción de escanear el alias mediante la cámara del celular.

Hacer una transferencia electrónica es una de las operaciones más cotidianas de la rutina financiera. A pesar de las ventajas que puede traer este método, ingresar un Alias o CBU largo de forma manual suele ser un proceso engorroso y propenso a equivocaciones , especialmente cuando se está en un comercio, frente a un cartel impreso o leyendo una pantalla ajena.

Para agilizar esta gestión, Mercado Pago cuenta con la opción de escanear el alias mediante la cámara del celular. Con solo apuntar el lente hacia el texto, la aplicación reconoce los caracteres y redirige al usuario directamente a la pantalla para ingresar el monto a enviar, sin necesidad de escribir una sola letra .

Para qué sirve este truco y qué ventajas ofrece frente al tipeo manual

Esta funcionalidad está diseñada para agilizar el envío de dinero entre cuentas digitales y bancarias al tomar como lectura el texto visible en una hoja, cartelería o pantalla.

Entre las principales ventajas de utilizar este método se destaca la eliminación total del margen de error de tipeo. Al evitar escribir manualmente combinación por combinación, se elimina el riesgo de equivocar una letra o número que termine enviando los fondos a un destinatario incorrecto.

La detección óptica del alias es instantánea, lo que brinda una mayor rapidez al reducir los pasos al momento de pagar en un local o realizar una transacción rápida en la vía pública. Esto ofrece una gran comodidad, ya que no hace falta alternar de aplicación para copiar y pegar ni memorizar palabras complejas compuestas por puntos o términos extensos.

Esta funcionalidad está diseñada para agilizar el envío de dinero entre cuentas digitales y bancarias. Capturas - Mercado Pago

Paso a paso: cómo escanear un alias con la cámara en Mercado Pago

Utilizar este truco es un proceso sencillo que se realiza directamente desde la pantalla principal de la billetera virtual:

Abrir la app de Mercado Pago en el celular. Seleccionar la opción “Transferir” y presionar sobre el botón para iniciar una nueva transferencia. En la barra de búsqueda o ingreso de datos, pulsar sobre el ícono de la cámara de fotos. Apuntar con la cámara hacia el Alias o CBU impreso o escrito en una pantalla limpia. Una vez que la app detecta y encuadra el texto, confirmar los datos del destinatario que aparecen en pantalla. Ingresar el monto a transferir y concretar la operación de forma habitual.

Qué cosas hay que tener en cuenta para que funcione correctamente

Para garantizar que la lectura mediante la cámara se efectúe de forma correcta y sin demoras, es importante considerar la claridad de la letra . La tipografía debe ser clara, legible y contar con un buen contraste respecto al fondo (por ejemplo, texto negro sobre fondo blanco). Si la letra es cursiva o ilegible, la aplicación podría no reconocer el alias o equivocarse con alguna letra.

Por otro lado, el área donde está escrito el alias debe contar con buena iluminación y luz suficiente para que el sensor de la cámara enfoque sin distorsiones .