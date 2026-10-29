Circular por una rotonda requiere atención constante y el cumplimiento estricto de las normas viales para evitar siniestros y garantizar la fluidez del tránsito.

La Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y su reglamentación fijan pautas claras sobre las prioridades de paso y las maniobras permitidas en estos cruces, castigando las faltas con sanciones económicas y el descuento de puntos en la Licencia Nacional de Conducir .

Según el artículo 41 del Anexo 2 del Decreto Reglamentario 779/1995, los conductores que no respeten las reglas especiales previstas para la circulación en rotondas pueden recibir multas de entre 150 y 500 Unidades Fijas (UF) y la quita de 5 puntos en el sistema de scoring .

Qué establece la Ley de Tránsito sobre la circulación en rotondas

La normativa nacional busca ordenar el flujo vehicular en estas encrucijadas complejas. El artículo determina que la circulación alrededor de una rotonda debe ser continua, sin detenerse y dejando la zona central no transitable siempre a la izquierda del conductor .

La regla general otorga la prioridad absoluta de paso al vehículo que ya se encuentra circulando por la rotonda por sobre aquel que intenta ingresar a ella, salvo que exista señalización vial específica que indique lo contrario en un determinado cruce.

La regla general otorga la prioridad absoluta de paso al vehículo que ya se encuentra circulando por la rotonda por sobre aquel que intenta ingresar a ella.

Cuáles son las maniobras sancionadas y qué multa corresponde según la falta

Las infracciones en rotondas no tienen la misma tipificación ni la misma penalidad. El Anexo establece sanciones diferenciadas según el tipo de falta cometida:

No respetar las reglas especiales para rotondas: constituye la infracción de mayor gravedad dentro de este apartado, sancionada con scoring . constituye la infracción de mayor gravedad dentro de este apartado, sancionada con multas de 150 a 500 UF y la pérdida de 5 puntos del

No respetar la prioridad de paso: no ceder el paso a quien ya transita por la rotonda (salvo señalización en contrario) conlleva una multa de 100 a 300 UF y el descuento de 4 puntos.

Desatender la señalización o realizar giros prohibidos: ignorar los carteles reguladores o efectuar maniobras indebidas (como retomar o hacer un giro en U donde no está permitido) implica una sanción de 100 a 300 UF y 4 puntos menos en la licencia.

El valor económico final de la multa se calcula en base al precio de la Unidad Fija (UF), equivalente al menor costo de venta al público de un litro de nafta especial en la jurisdicción correspondiente al momento de efectuar el pago.

Cómo afecta la quita de puntos en el scoring y qué deben recordar los conductores

La quita de puntos por una infracción aislada no implica una suspensión automática de la licencia de conducir, sino que el descuento impacta de forma acumulativa en el saldo total registrado por el conductor dentro del sistema de scoring federal .

Para evitar sanciones y circular de manera segura en rotondas, los especialistas recomiendan: