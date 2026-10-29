Un ruido nuevo, una luz que funciona de manera irregular o un cambio en la respuesta del auto pueden indicar que algún componente necesita atención. Sin embargo, no todas las necesidades de mantenimiento presentan señales evidentes. Por eso, el control preventivo es clave para conocer en profundidad el estado del vehículo y actuar a tiempo.

Además de respetar los intervalos definidos por el fabricante, conviene revisar periódicamente luces, niveles de fluidos, frenos, neumáticos y otros elementos vinculados con el funcionamiento y la seguridad.

El cambio de aceite y filtros como parte del cuidado integral

El cambio de aceite y filtros es una de las tareas centrales del mantenimiento periódico. Utilizar el lubricante adecuado y realizar el recambio dentro del plazo indicado ayuda a proteger el motor y a mantener su correcto funcionamiento.

En YPF BOXES, este servicio se complementa con una revisión integral y preventiva. Este servicio contempla más de 27 puntos de control sobre partes mecánicas, elementos de seguridad, fluidos, lubricantes y filtros. Incluye, entre otros, batería, correas, mangueras, frenos, amortiguadores, luces, escobillas y neumáticos.

Foto: YPF. YPF BOXES

Un control integral en menos de una hora

La propuesta de YPF BOXES permite realizar el cambio de aceite y filtros junto con un diagnóstico integral de más de 27 puntos de control, todo en menos de una hora. Al finalizar, se entrega al cliente un certificado con el resultado de la revisión y la información del lubricante utilizado.

Para quienes buscan ampliar el alcance del control, el servicio Premium contempla un escaneo electrónico de 36 puntos de revisión e incorpora diagnóstico de sistemas como frenos ABS, airbag, instrumental, climatización, sensores, actuadores e inyección, además de la lectura del historial de fallas.

Prevenir también es cuidar el vehículo

El mantenimiento preventivo no consiste en esperar a que aparezca una falla. Se trata de revisar el auto de manera periódica, atender las necesidades detectadas y seguir el plan indicado para cada modelo.

Con especialistas, procesos de control y una red de más de 420 puntos, YPF BOXES ofrece una alternativa ágil y confiable para resolver el cambio de aceite y filtros y obtener una mirada integral sobre el estado del vehículo.

Durante Noviembre, cuidá tu auto en YPF BOXES y hacé tu próximo cambio con combos de aceites semisintéticos y filtros desde $87.000 y opciones sintéticas desde $145.000. Además, pagá todo en hasta 6 cuotas sin interés.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.