Qué deben hacer los conductores ante la señal de tránsito de paso obligado.

La Ley de Tránsito 24.449 establece las normas que deben respetar los conductores para circular de manera segura. Entre las señales que es importante reconocer se encuentra la de paso obligado, que indica por qué lado deben pasar los vehículos ante un obstáculo y qué deben hacer para continuar su recorrido.

Qué significa la señal de tránsito de paso obligado

Según la Ley Nacional de Tránsito, la señal de tránsito R.22 indica el paso obligado por uno de los lados de un obstáculo o canalizador de tránsito.

La orientación de la flecha determina por qué lado deben circular los vehículos. Si apunta hacia abajo a la derecha, los conductores deben pasar por ese lado del obstáculo. En cambio, si señala hacia abajo a la izquierda, deben hacerlo por el sector izquierdo.

Esta indicación permite ordenar la circulación en lugares donde hay elementos que interfieren en el camino o donde es necesario establecer un recorrido específico.

Qué significa la señal de tránsito de paso obligado. Gemini IA.

Qué deben hacer los conductores ante la señal de paso obligado

Al encontrar la señal R.22, los conductores deben respetar la dirección indicada por la flecha y pasar por el lado correspondiente del obstáculo. Para hacerlo, deben prestar atención al entorno y realizar las maniobras necesarias de manera segura.

La señal no significa necesariamente que haya que doblar en una esquina. Su función es indicar por qué lado se debe pasar para continuar el recorrido.

Por eso, es importante identificar la orientación de la flecha y observar la disposición de la vía antes de avanzar. Ignorar esta indicación puede generar maniobras inesperadas y afectar la circulación de otros vehículos.

Dónde se coloca la señal de tránsito R.22

La señal de paso obligado puede instalarse en distintos puntos de la vía donde sea necesario orientar la circulación. Entre sus posibles ubicaciones se encuentran:

Obstáculos fijos: indica por qué lado deben pasar los vehículos cuando una estructura interfiere en el camino.

Canalizadores de tránsito: puede colocarse en elementos que ordenan o separan la circulación, como isletas o divisores.

Bifurcaciones: permite orientar a los conductores cuando la vía se divide y deben seguir un recorrido determinado.

Carriles exclusivos: puede ubicarse al comienzo del carril o unos metros antes de su inicio para indicar cómo debe organizarse la circulación.

La ubicación depende de las características del lugar y de la necesidad de que la señal resulte visible para quienes circulan.