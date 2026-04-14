El proceso de la sucesión de bienes puede resultar complicado para los herederos; no obstante, la Ley de Sucesiones establece de manera clara y rigurosa los requisitos necesarios para la realización de este trámite. Es fundamental que los herederos comprendan las implicaciones de esta norma, ya que su cumplimiento es esencial para evitar problemas futuros en la transmisión de los bienes. La Justicia argentina estableció los documentos imprescindibles para el proceso de herencia de una propiedad. Uno de los documentos esenciales es el acta de defunción de la persona fallecida. Este registro resulta fundamental para iniciar el trámite de sucesión de la propiedad. En él se indicará el último domicilio del fallecido y se determinará en qué juzgado se iniciará la sucesión. Además, será necesario presentar el DNI del fallecido, una constancia de CUIL/CUIT y el testamento, en caso de que exista. Por otro lado, los herederos deberán presentar su DNI y la documentación que acredite el domicilio real de cada uno. Asimismo, se requerirá la documentación que acredite el vínculo familiar, como partidas de nacimiento, partidas de matrimonio o partida de divorcio, según corresponda. En este contexto, existen diferentes tipos de sucesiones intestadas: descendientes o ascendientes de la persona fallecida, el cónyuge o parientes colaterales hasta el cuarto grado (hermanos, sobrinos y tíos). La resolución que establece el final del proceso sucesorio se denomina “declaratoria de herederos”. Este documento es elaborado por un juez y otorga el carácter de heredero universal a una o varias personas. Con este documento se declara de manera oficial quién o quiénes son los herederos de la persona fallecida. Cabe mencionar que la nueva normativa también establece plazos específicos para la presentación de la documentación requerida. Los herederos deben cumplir con estos plazos para evitar complicaciones en el proceso de sucesión. De no hacerlo, podrían enfrentar sanciones o la pérdida de derechos sobre la herencia. Además, se recomienda a los herederos consultar con un abogado especializado en sucesiones para asegurar que todos los documentos estén en orden y se cumplan los requisitos legales. Esto puede facilitar el proceso y evitar contratiempos que retrasen la obtención de los bienes heredados.