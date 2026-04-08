La Ley de Sucesiones en Argentina pone el foco en un paso clave que puede definir el acceso a una herencia. Se trata de la valuación de bienes, un trámite obligatorio dentro del proceso. Sin este procedimiento, los herederos no podrán avanzar en la distribución del patrimonio, ya que la Ley de Sucesiones indica que se debe identificar y valuar todo el patrimonio para iniciar el trámite sucesorio. Durante el proceso sucesorio, uno de los pasos más importantes es la confección del inventario, donde se detallan todos los bienes del causante junto con su valuación actual, lo que permite establecer con precisión el patrimonio total. Este procedimiento es de máxima importancia ya que no solo ordena los bienes y el valor total de los mismos, sino que, a partir de este paso, se avanza con el reparto de los mismos. Entre los activos que deben declararse se encuentran Sin esta instancia completa y validada, la Justicia no puede avanzar con la declaratoria de herederos ni con la posterior adjudicación de la herencia. El proceso sucesorio incluye una serie de etapas que deben cumplirse de manera obligatoria, todas reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación, con el objetivo de garantizar una distribución ordenada. En este marco, durante el trámite se realizan los siguientes tránmites:: El Código Civil y Comercial de la Nación contempla dos tipos de sucesiones, cuya aplicación depende de la existencia o no de un testamento válido que haya sido otorgado por la persona fallecida. Las sucesiones que existen en Argentina son: Se produce cuando no hay testamento o este no tiene validez legal, por lo que es la ley la que establece el orden de los herederos y la forma en que se distribuye el patrimonio. Tiene lugar cuando existe un testamento válido, aunque la libertad del testador se encuentra limitada por la porción legítima, que protege a los herederos forzosos. En este sentido, la ley establece que: El Código Civil y Comercial también contempla situaciones en las que un testamento puede ser declarado nulo, lo que puede modificar completamente el resultado de una sucesión. Entre las principales causas se encuentran: Todas estas situaciones deben ser probadas ante la Justicia para que el testamento pierda validez.