Cuando fallece un familiar, además del impacto emocional, aparece una pregunta clave: cuánto cuesta hacer una sucesión en Argentina. El trámite sucesorio es obligatorio para poder disponer legalmente de bienes como inmuebles, autos o cuentas bancarias, y tiene costos que conviene conocer de antemano para evitar sorpresas. En líneas generales, el valor final de una sucesión depende del patrimonio a transmitir, la provincia donde se tramite y si hay acuerdo o conflicto entre los herederos. Aun así, es posible identificar honorarios profesionales, gastos judiciales y costos administrativos que se repiten en casi todos los casos. Uno de los principales componentes del costo de una sucesión en Argentina son los honorarios del abogado. Estos no suelen fijarse como un monto cerrado, sino como un porcentaje del valor total de los bienes heredados. De acuerdo con criterios habituales de los colegios de abogados y fallos judiciales, los honorarios pueden ubicarse entre el 6% y el 20% del patrimonio, dependiendo de la complejidad del trámite. Es decir, las sucesiones simples, con pocos bienes y herederos de acuerdo, suelen estar en el rango más bajo. En cambio, cuando hay conflictos, muchos bienes o trámites adicionales, el porcentaje aumenta. Es importante saber que, en muchos casos, los honorarios se regulan al final del proceso y deben ser aprobados por el juez. Algunos estudios jurídicos ofrecen acuerdos previos o anticipos, algo que conviene dejar por escrito desde el inicio. Además del abogado, una sucesión implica gastos administrativos obligatorios. Entre los más habituales se encuentran: Estos costos varían según la jurisdicción, pero suelen representar entre un 2% y un 5% del valor de los bienes. A esto se suman gastos menores como: Si hay inmuebles, también puede ser necesario pagar informes del Registro de la Propiedad y, en algunos casos, honorarios de escribanos para inscripciones posteriores. Si bien no se puede evitar el trámite, sí es posible reducir el costo de una sucesión tomando algunas decisiones estratégicas. Otra clave es pedir un presupuesto estimado antes de comenzar, que incluya honorarios, tasas y gastos administrativos. Esto permite planificar mejor y evitar conflictos futuros. En definitiva, saber cuánto cuesta hacer una sucesión en Argentina permite encarar el proceso con mayor tranquilidad y tomar decisiones informadas en un momento sensible.