En Argentina, el fallecimiento de una persona sin testamento no significa que sus bienes quedan sin dueño. En estos casos, se activa automáticamente la sucesión intestada, un procedimiento legal que determina cómo se reparte la herencia entre los familiares más cercanos, según lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación. Este sistema busca garantizar una distribución justa del patrimonio, evitar disputas familiares y proteger los derechos de los llamados herederos forzosos, como hijos, padres y cónyuge. Si bien muchas personas creen que sin testamento no hay herencia, la ley contempla un orden claro de prioridad para resolver estos casos. El derecho sucesorio argentino contempla dos formas principales de sucesión: El Código Civil y Comercial establece un orden de llamamiento hereditario para la sucesión intestada: El cónyuge sobreviviente tiene derechos sucesorios que varían según la existencia de otros herederos: Además, existen excepciones: Cuando no existen herederos ni legatarios, la herencia se declara vacante. En ese caso, el juez ordena que los bienes sean entregados al Estado. Si posteriormente aparece alguien con derechos hereditarios, deberá iniciar una petición de herencia y aceptar los bienes en el estado en que se encuentren. El trámite sucesorio se realiza ante un juez competente y sigue estos pasos: