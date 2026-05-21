Por nueva Ley de Sucesiones, los herederos no recibirán los bienes aunque lo establezca el testamento.

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La figura de la indignidad sucesoral en Colombia permite excluir a una persona del derecho a heredar incluso cuando aparece mencionada en un testamento válido o le corresponde una parte de la herencia por ley. Esta medida busca proteger al causante frente a conductas graves cometidas en su contra y está contemplada en el artículo 1025 del Código Civil colombiano, modificado por la Ley 1893 de 2018.

En los últimos años, además, se incorporaron nuevas causales relacionadas con el abandono, la violencia intrafamiliar y el incumplimiento de deberes de cuidado hacia adultos mayores o personas en situación de discapacidad.

Atención: qué significa ser declarado heredero indigno en Colombia

La indignidad sucesoral es una sanción civil que impide que una persona reciba bienes de quien falleció cuando existieron conductas especialmente reprochables contra esa persona.

Esto significa que un heredero puede perder el derecho a recibir la herencia aunque figure en el testamento o sea heredero legítimo dentro de la familia.

Es importante distinguir esta figura del desheredamiento. Mientras el desheredamiento afecta las disposiciones del testamento, la indignidad sucesoral recae directamente sobre el heredero. En otras palabras, el testamento puede seguir siendo válido, pero el heredero igualmente quedar excluido por decisión judicial.

Cuáles son las causales originales de indignidad sucesoral

El Código Civil colombiano establece varias situaciones en las que una persona puede ser declarada indigna para heredar.

Entre las causales históricas se encuentran:

Haber cometido el homicidio del causante o participar en el crimen.

Realizar atentados graves contra la vida, el honor o los bienes del fallecido o de su familia.

Abandonar al causante cuando se encontraba en estado de demencia o pobreza extrema.

Obtener beneficios testamentarios mediante fuerza o engaño.

Ocultar o retener dolosamente un testamento.

Un heredero puede perder el derecho a recibir la herencia en Colombia. (Representación creada con IA) ChatGPT

En algunos casos, la ley exige que exista una sentencia judicial ejecutoriada que pruebe la conducta.

La Corte Constitucional también aclaró que estas reglas pueden aplicarse a familiares adoptivos y parientes civiles dentro de los grados establecidos por la ley.

Las nuevas causales que incorporó la legislación reciente

Las modificaciones más recientes ampliaron las situaciones que pueden generar indignidad sucesoral, especialmente en casos vinculados al cuidado familiar.

Actualmente, también pueden perder el derecho a heredar quienes hayan sido condenados por:

Violencia intrafamiliar.

Maltrato por negligencia o descuido.

Abandono de personas mayores de 60 años.

Restricción indebida de la libertad del causante.

Abandono injustificado pese a tener obligación legal de prestar alimentos.

Falta de atención a personas con discapacidad cuando existían condiciones para ayudarlas.

Estas medidas buscan reforzar la protección de adultos mayores y personas vulnerables dentro del entorno familiar.

La indignidad sucesoral nunca se aplica automáticamente

Uno de los puntos más importantes es que la exclusión del heredero no ocurre de manera automática.

Aunque exista una causal prevista en la ley, la indignidad debe ser solicitada y declarada judicialmente dentro del proceso sucesorio. Cualquier persona interesada en la herencia puede iniciar la acción correspondiente ante un juez de familia.

Solo después de una sentencia judicial el heredero pierde efectivamente sus derechos sobre los bienes.

Qué ocurre con la parte de la herencia del heredero indigno

Cuando una persona es declarada indigna, pierde el derecho a recibir bienes, derechos o legados del causante.

La parte de la herencia que le correspondía pasa a los herederos que siguen dentro de la línea sucesoral establecida por la ley.

La indignidad afecta únicamente los derechos hereditarios y no elimina otros posibles derechos patrimoniales que esa persona pueda tener por fuera de la sucesión.

En qué casos puede desaparecer la indignidad sucesoral

La legislación colombiana también contempla situaciones en las que la indignidad puede extinguirse.

Una de ellas ocurre cuando el causante perdona expresamente al heredero mediante un nuevo testamento posterior a los hechos.

Otra posibilidad aparece cuando transcurren 10 años desde la posesión de los bienes sin que nadie demande judicialmente la indignidad.

La normativa además protege a terceros de buena fe que hayan adquirido bienes relacionados con la sucesión.