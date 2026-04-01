En muchos casos cuando una persona deja un testamento válido que detalla la distribución de sus bienes entre aquellos que formaron parte de su vida. Sin embargo, en ciertas circunstancias, el testamento puede ser declarado nulo si el heredero no cumple con los requisitos legales establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación. Aunque muchas familias creen que la herencia se transfiere automáticamente al cónyuge o a los hijos, la realidad es más compleja: el reparto está estrictamente regulado y depende de la existencia de testamento, de los vínculos familiares y de diversos límites que la ley establece para prevenir abusos. En el caso de las parejas, no todos los cónyuges podrán recibir una parte de la herencia (o incluso el total), a pesar de estar oficialmente casados. ¿Cuáles son las razones y en qué casos se aplica? El cónyuge sobreviviente es considerado heredero forzoso y conserva derechos aun cuando exista testamento. Su participación depende del resto de los herederos: Incluso cuando existe un testamento válido, la voluntad del fallecido no puede vulnerar el piso mínimo que el CCyC reserva para ciertos familiares directos. Este límite se conoce como porción legítima y está previsto en el artículo 2444. El proceso de sucesión puede incluir la intervención de un abogado especializado, quien puede guiar a los herederos en la gestión de deudas y derechos. Esto asegura una distribución justa y legal. Además, es importante que los herederos conozcan sus derechos y obligaciones. La falta de información puede llevar a conflictos familiares y complicaciones legales en el futuro.