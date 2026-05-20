Medida oficial | Así es como los herederos pueden evitar pagar el impuesto si en el testamento se incluye esta cláusula

Cuando fallece un ser querido, además del impacto emocional, surgen obligaciones legales que no pueden ser postergadas. La aceptación de una herencia no solo conlleva la recepción de bienes, sino que también implica la asunción de trámites fiscales que pueden influir en la situación financiera de los herederos.

En España, cualquier transmisión hereditaria está sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Antes de poder disponer del dinero o los bienes del difunto, los herederos deben cumplir con esta obligación tributaria y demostrar el pago ante la entidad financiera correspondiente.

Aprobado por la Ley de Sucesiones | Los herederos pueden eludir pagar el impuesto si en el testamento se incluye esta cláusula (foto: archivo).

cómo funciona el impuesto de sucesiones en españa

El Impuesto de Sucesiones en España se encarga de regular la transmisión de bienes y derechos como consecuencia de un fallecimiento. Este tributo se encuentra normado por la Ley 29/1987; sin embargo, su gestión ha sido delegada a las comunidades autónomas, que implementan diversas bonificaciones y reducciones en función del territorio.

La obligación tributaria debe ser cumplida en la comunidad autónoma donde residía el difunto, salvo en situaciones excepcionales. El plazo general para la presentación de la autoliquidación es de seis meses a partir del fallecimiento, con la posibilidad de solicitar una prórroga de seis meses adicionales dentro de los primeros cinco meses.

A pesar de que el heredero pueda no disponer de liquidez inmediata, la obligación fiscal se mantiene vigente. La falta de pago dentro del plazo señalado puede dar lugar a recargos, intereses y sanciones.

Documentos requeridos para el acceso a la herencia

Medida oficial | Así es como los herederos pueden evitar pagar el impuesto si en el testamento se incluye esta cláusula.

Las entidades financieras no pueden liberar fondos sin verificar que el impuesto ha sido liquidado o que existe exención aplicable. Esto se debe a que, según la normativa tributaria, los bancos pueden tener responsabilidad subsidiaria si permiten disposiciones sin que el impuesto esté satisfecho.

Para que un banco permita consultar saldos o disponer de fondos, los herederos deben acreditar formalmente su condición. La documentación habitual incluye:

Certificado de defunción.

Título de heredero.

Documento de identidad del heredero.

Cómo pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero del fallecido: opciones y pasos

Si los herederos carecen de recursos propios, la normativa permite utilizar fondos de la cuenta del causante exclusivamente para abonar el impuesto.

Este mecanismo previene que los herederos deban adelantar recursos propios en el caso de que la herencia incluya liquidez suficiente para cubrir el tributo.

El banco puede autorizar el uso de los fondos del fallecido únicamente para saldar la deuda tributaria. No puede permitir la disposición libre de los fondos hasta que se verifique el cumplimiento fiscal.