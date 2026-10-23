Las personas afiliadas en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que tienen diabetes pueden acceder a insumos gratuitos para controlar la glucosa y administrarse insulina.

La cobertura contempla distintos elementos necesarios para el tratamiento, aunque para solicitarlos es necesario cumplir con los requisitos establecidos por la obra social y estar inscripto en el Padrón de personas con Diabetes.

La gestión requiere la intervención del médico de cabecera, la presentación de estudios de laboratorio y la documentación correspondiente. Además, los afiliados deben mantener actualizado su registro para continuar accediendo a los insumos incluidos en el beneficio.

Qué insumos para la diabetes cubre PAMI sin costo

La cobertura incluye materiales destinados tanto a medir los niveles de glucosa en sangre como a facilitar la aplicación de insulina . Entre los elementos contemplados se encuentran las tiras reactivas, las lancetas, las agujas para punción digital, las agujas descartables y las jeringas para insulina.

También se incluyen lapiceras utilizadas para administrar esta medicación. La entrega de los productos depende de las necesidades de cada afiliado y de las condiciones previstas por PAMI para cada solicitud.

En el caso de las tiras reactivas, quienes necesiten una cantidad superior a la habitual deberán justificar el pedido mediante la documentación correspondiente y completar el formulario de vía de excepción general.

Cuáles son los requisitos para acceder a los insumos gratuitos

El primer paso es estar incorporado al Padrón de personas con Diabetes de PAMI. El alta debe gestionarla el médico de cabecera, quien tiene que presentar los estudios requeridos para acreditar la situación del afiliado .

Para iniciar el trámite, es necesario reunir la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Credencial de afiliación a PAMI.

Receta médica electrónica .

Análisis de hemoglobina glicosilada (HbA1c) y glucemia, firmados por un profesional bioquímico.

Los resultados de laboratorio deben consignar los valores correspondientes: la hemoglobina glicosilada, expresada en porcentaje o g/dl, y la glucemia, en mg/dl.

Además, el registro debe actualizarse una vez al año. Para completar esa renovación, el afiliado tiene que presentar nuevos estudios de HbA1c y glucemia con la firma del profesional responsable.

PAMI ofrece insumos gratuitos para personas con diabetes, como tiras reactivas, lancetas, agujas y jeringas para insulina. Fuente: FreePik

Cómo hacer el trámite para solicitar la cobertura de PAMI

La inscripción en el padrón puede iniciarse en línea y también puede gestionarse con la asistencia del médico de cabecera o en una agencia de PAMI .

El procedimiento comienza con la preparación de la documentación personal, la receta electrónica y los estudios de laboratorio exigidos.

Una vez reunidos los requisitos, el médico de cabecera debe realizar el empadronamiento. Es importante tener en cuenta que los profesionales solo pueden incorporar a pacientes que pertenezcan a su misma Unidad de Gestión Local (UGL).

Si la persona afiliada se encuentra temporalmente en otra zona, PAMI indica que el alta debe tramitarse en la agencia o UGL correspondiente.

El trámite también puede ser realizado por un apoderado o un familiar, una alternativa para quienes necesiten ayuda para completar la gestión. Si el afiliado requiere una cantidad de insumos mayor a la prevista, deberá presentar la documentación que justifique esa necesidad y sumar el formulario de vía de excepción general.

Qué hay que hacer para mantener el beneficio

La inscripción en el Padrón de personas con Diabetes requiere una actualización anual. Para mantener vigente el registro, el afiliado debe recurrir a su médico de cabecera y presentar nuevamente los análisis de hemoglobina glicosilada y glucemia con la firma del bioquímico.

Cumplir con esta instancia permite mantener actualizada la información necesaria para acceder a los insumos contemplados en la cobertura.