En los últimos años, los remedios caseros volvieron a ganar popularidad gracias a su efectividad, economía y facilidad de uso. Uno de los más difundidos es lavarse las manos con limón y azúcar, una técnica simple que promete limpiar, exfoliar y suavizar la piel en pocos minutos. Esta combinación puede ser útil si se usa correctamente y con moderación. La mezcla actúa como un limpiador y exfoliante natural, complementando (no reemplazando) el lavado tradicional con agua y jabón. Sus beneficios: Los expertos coinciden en que no debe usarse a diario, sino como un tratamiento puntual. Lavarse las manos con limón y azúcar es un remedio casero eficaz que combina limpieza profunda, exfoliación y suavidad en un solo paso. Recomendado por especialistas y fácil de aplicar, es ideal para quienes buscan mejorar el aspecto de sus manos sin productos costosos. Sin embargo, se debe usar con moderación, evitando heridas y exposición solar inmediata, y siempre como complemento del lavado tradicional.