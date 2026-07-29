Por qué recomiendan lavar las sabanas con vinagre.

El vinagre blanco dejó de ser un producto exclusivo de la cocina para convertirse en uno de los ingredientes más utilizados en los trucos de limpieza del hogar. Gracias a sus propiedades, muchas personas lo incorporan para eliminar olores, remover manchas y mejorar el lavado de distintas superficies y prendas.

Entre sus múltiples usos, uno de los más populares es el lavado de las sábanas. Incorporar una pequeña cantidad de vinagre blanco durante el lavado puede ayudar a mantener la ropa de cama más limpia, fresca y libre de olores persistentes.

¿Por qué cada vez más personas lavan las sábanas con vinagre blanco?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que le otorga propiedades desinfectantes y desodorizantes. Además, ayuda a eliminar residuos de detergente, suavizar los tejidos y combatir los olores que suelen acumularse con el uso diario.

Las sábanas están en contacto permanente con la piel y, con el paso de los días, acumulan transpiración, grasa corporal, células muertas, polvo y otros residuos que pueden favorecer la aparición de malos olores y microorganismos.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan cambiar la ropa de cama cada 7 a 10 días y realizar un lavado profundo para mantener una buena higiene.

¿Por qué cada vez más personas lavan las sábanas con vinagre blanco?

Cómo usar vinagre blanco para lavar las sábanas

Existen dos formas sencillas de aprovechar este ingrediente durante el lavado:

Remojo previo: colocar las sábanas en un recipiente con agua tibia y agregar una taza de vinagre blanco. Dejar actuar entre 30 minutos y una hora antes de realizar el lavado habitual.

En el lavarropas: añadir aproximadamente media taza de vinagre blanco en el compartimento destinado al suavizante durante el ciclo de lavado. De esta manera, ayuda a neutralizar olores, eliminar restos de jabón y dejar los tejidos más suaves.

Cómo usar vinagre blanco para lavar las sábanas.

Los beneficios de incorporar vinagre blanco al lavado

Utilizado de forma correcta, el vinagre blanco puede aportar varias ventajas en el cuidado de la ropa de cama:

Ayuda a neutralizar los malos olores.

Contribuye a eliminar residuos de detergente acumulados en las fibras.

Favorece la remoción de algunas manchas.

Suaviza los tejidos de forma natural.

Puede ayudar a mantener el color blanco de las prendas por más tiempo.

Un detalle importante antes de utilizarlo

Aunque el vinagre blanco es un aliado para la limpieza, es importante utilizar vinagre blanco destilado y en cantidades moderadas. Además, no se recomienda mezclarlo con productos que contengan lavandina o cloro, ya que esa combinación puede generar gases peligrosos.

Con este sencillo truco casero, es posible mantener las sábanas más limpias, frescas y libres de olores sin necesidad de recurrir a productos costosos.