Este método no elimina manchas profundas ni sustituye una desinfección ni erradica por completo los ácaros.

Después de limpiar un colchón, sea como sea que se elija hacerlo, uno de los mayores inconvenientes es esperar a que la humedad desaparezca por completo antes de volver a usarlo.

Para reducir el tiempo, muchas personas usan un truco que consiste en rociar una mezcla de agua y alcohol, ya que este último se evapora rápidamente y ayuda a que la superficie se seque en menos tiempo.

Para qué sirve rociar una mezcla de agua y alcohol sobre el colchón

Este truco sirve para acelerar el secado después de una limpieza superficial. Al evaporarse con rapidez, el alcohol ayuda a que la humedad residual desaparezca antes que si se usa solo agua.

Además, cuando se aplica en una capa fina puede refrescar la superficie del colchón, ayudar a reducir los olores leves y evitar que permanezca húmedo por demasiado tiempo.

Este método no elimina manchas profundas ni sustituye una desinfección ni erradica por completo los ácaros.

Este método no elimina manchas profundas ni sustituye una desinfección ni erradica por completo los ácaros. Chat GPT

Cómo rociar una mezcla de agua y alcohol sobre el colchón

Para preparar la mezcla, se debe cargar partes iguales de agua y alcohol en un pulverizador limpio, agitarlo previo a cada uso y rociar una capa muy fina sobre la zona.

Dejar actuar mientras el alcohol se evapora y mantén la habitación ventilada. Se debe esperar a que el colchón esté totalmente seco antes de colocar nuevamente las sábanas.

Por qué recomiendan rociar una mezcla de agua y alcohol sobre el colchón

La razón por la que esto funciona es que el alcohol tiene una alta volatilidad, es decir, se evapora mucho más rápido que el agua. Cuando se mezcla con agua y se aplica con un pulverizador, permite humedecer ligeramente la superficie sin empaparla.

Esto resulta útil después de haber retirado alguna mancha puntual o haber realizado una limpieza ligera.