El cesto de la basura es uno de los lugares donde más se concentran olores desagradables dentro del hogar. Aunque la bolsa se cambie con frecuencia, los restos de líquidos y residuos pueden impregnarse en las paredes del recipiente y generar un mal aroma difícil de eliminar.

Por fortuna, existe un método sencillo que utiliza ingredientes que la mayoría de las personas ya tiene en casa. La combinación de vinagre blanco, agua, jabón líquido para trastes y bicarbonato de sodio ayuda a mantener el bote de basura limpio y libre de olores sin necesidad de recurrir a productos costosos.

Cómo aplicar este método en el cesto del baño. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El truco con vinagre blanco para eliminar el mal olor del cesto de la cocina

El primer paso consiste en preparar una mezcla con agua, vinagre blanco y unas gotas de jabón líquido para trastes. Con ayuda de una esponja o un paño, limpia muy bien el interior y el exterior del cesto de basura para eliminar restos de grasa, suciedad y residuos que puedan provocar malos olores. Después, enjuaga y seca completamente el recipiente.

Una vez seco, espolvorea una capa de bicarbonato de sodio en el fondo del cesto y coloca encima la bolsa de basura. El bicarbonato actuará como un absorbente natural de olores, ayudando a mantener el recipiente fresco durante más tiempo.

Para obtener mejores resultados, conviene repetir este procedimiento cada vez que se haga una limpieza profunda del bote o cuando se detecten nuevamente olores persistentes.

La mezcla con vinagre blanco que le pone fin a los malos olores del cesto de la basura con este truco sencillo. El Cronista | Chat GPT.

Cómo aplicar este método en el cesto del baño

El mismo truco también puede utilizarse en el cesto donde se deposita el papel higiénico y otros residuos del baño. En este caso, basta con lavar primero el recipiente con la mezcla de agua, vinagre blanco y jabón líquido, asegurándose de secarlo completamente antes de volver a usarlo.

Después, agrega un poco de bicarbonato de sodio en el fondo del cesto antes de colocar la bolsa. Este sencillo paso ayuda a absorber la humedad y neutralizar los malos olores que suelen acumularse en el baño, manteniendo el ambiente más fresco entre cada cambio de bolsa.