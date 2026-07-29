El papel aluminio es uno de los elementos más versátiles del hogar. Aunque suele utilizarse para cocinar o preservar elementos, también tiene aplicaciones poco conocidas que pueden ayudar a resolver pequeños problemas cotidianos.

En los últimos años comenzó a circular un truco casero que consiste en colocar un trozo de papel aluminio debajo del televisor. A continuación, te contamos para qué sirve.

Para qué sirve colocar un trozo de papel aluminio debajo del televisor

Quienes ponen en práctica este método aseguran que el papel aluminio actúa como una capa protectora entre la base del televisor y el mueble.

De esta forma, ayuda a evitar el desgaste de superficies que pueden verse afectadas por el calor o el peso del equipo con el paso del tiempo .

Además, algunas personas sostienen que esta lámina dificulta la acumulación de polvo en la parte inferior del televisor y facilita la limpieza del espacio donde se encuentran los cables.

Sin embargo, este recurso debe entenderse como una medida complementaria de mantenimiento y no como una solución definitiva.

Ni para cocinar ni para envolver alimentos: por qué recomiendan colocar un trozo de papel aluminio debajo del televisor Freepik

¿Qué dicen los especialistas sobre este truco casero?

Los expertos en electrónica coinciden en que colocar papel de aluminio debajo del televisor no mejora la calidad de imagen, el sonido, la señal ni la conexión a internet .

Su utilidad se limita a proteger la superficie sobre la que descansa el aparato, siempre que se utilice correctamente.

También remarcan que los televisores necesitan una adecuada circulación de aire para disipar el calor generado durante su funcionamiento.

Por eso, cualquier elemento colocado cerca del equipo nunca debe bloquear las rejillas de ventilación ni entrar en contacto con conexiones eléctricas.

Precauciones para usar papel de aluminio cerca del televisor

Si se decide aplicar este truco, es importante seguir algunas recomendaciones para evitar inconvenientes:

No cubrir las ranuras de ventilación del televisor.

Evitar que el aluminio toque enchufes o conexiones eléctricas.

No utilizarlo cerca de cables dañados o deteriorados.

Colocarlo únicamente como protección del mueble y no sobre el aparato.

Respetar siempre las indicaciones del fabricante.