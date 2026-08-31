Estados Unidos le quiere soltar la mano a los ingleses y el reclamo vuelve a estar vivo.

La posibilidad de que Estados Unidos modifique su respaldo a la posición británica sobre las Islas Malvinas quedó vinculada a la creciente presión que Washington ejerce sobre Reino Unido para que incremente su gasto militar.

La advertencia fue expuesta por The Telegraph, que aseguró que funcionarios de alto rango del Pentágono analizan distintas alternativas dentro de una revisión más amplia de los compromisos asumidos por los países de la OTAN.

El planteo estadounidense se produce en medio de las exigencias de la administración de Donald Trump para que los aliados eleven sus inversiones en defensa.

Según la información publicada por el medio británico, Washington considera que Londres todavía no presentó una hoja de ruta suficientemente clara para avanzar hacia la meta del 5% del PBI destinada a cuestiones vinculadas con defensa y seguridad.

El escenario genera particular interés para Argentina, ya que cualquier eventual modificación de la política estadounidense respecto de las Malvinas tendría repercusiones diplomáticas por tratarse de una disputa de soberanía que enfrenta históricamente a Buenos Aires y Londres.

Las Malvinas pueden volver a ser argentinas.

Qué dijo Estados Unidos sobre las Malvinas y Reino Unido

La posición estadounidense sobre el archipiélago se mantiene oficialmente en un punto de neutralidad respecto de la soberanía, aunque Washington reconoce que Reino Unido ejerce actualmente la administración de las islas.

En este contexto, The Telegraph aseguró que un funcionario estadounidense de alto rango anticipó que Reino Unido podría recibir una atención especial dentro del análisis que Washington realiza sobre sus aliados.

El objetivo es determinar qué países cuentan con planes concretos para cumplir las nuevas exigencias de inversión militar.

El funcionario citado por el diario británico sostuvo: “Espero que el Reino Unido reciba una atención especial debido a su gran potencial”.

La declaración adquiere especial relevancia por la referencia directa a la posibilidad de revisar el respaldo estadounidense a Londres en el caso Malvinas.

Consultado sobre esa alternativa, el funcionario respondió: “Puedo afirmar que las conversaciones son francas y no se descarta ninguna opción para fomentar el tipo de reparto de la carga que buscamos”.

La frase fue interpretada por The Telegraph como una señal de que Washington podría utilizar distintos aspectos de su relación con Reino Unido para presionar por un mayor compromiso militar.

Qué dijo Estados Unidos sobre las Malvinas y Reino Unido.

La presión de Trump sobre el gasto militar británico

La discusión sobre Malvinas se encuentra dentro de una disputa mucho más amplia entre Washington y algunos de sus principales aliados europeos.

La administración de Trump busca que los integrantes de la OTAN incrementen de manera significativa sus presupuestos de defensa.

En esa estrategia, Estados Unidos impulsa un modelo que algunos funcionarios denominan “OTAN 3.0”, mediante el cual los países europeos y Canadá deberían asumir una mayor responsabilidad en la defensa convencional del continente.

Desde la perspectiva de Washington, Reino Unido todavía tiene margen para aumentar considerablemente su aporte.

The Telegraph señaló que Estados Unidos considera insuficiente el plan de inversión militar presentado en junio por el primer ministro Keir Starmer.

Sobre ese programa, el funcionario estadounidense citado por el medio afirmó: “Hemos visto el plan de inversión en defensa, y es un paso en la dirección correcta. Pero un paso en la dirección correcta no es suficiente”.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación en Washington es que Londres todavía no habría establecido un compromiso concreto para destinar el 3% de su PBI a defensa en 2030.

Según la información publicada, esta cuestión podría generar nuevas tensiones dentro del gobierno británico.

La presión de Trump sobre el gasto militar británico. Fuente: The Washington Post Al Drago

El Pentágono también puso la lupa sobre Europa

La presión no se limita al Reino Unido. De acuerdo con The Telegraph, Elbridge Colby, principal responsable de política del Pentágono, mantuvo reuniones con representantes de países de la alianza en Bruselas y reclamó mayores esfuerzos para reforzar las capacidades militares europeas.

En ese marco, Colby destacó los avances realizados por Alemania, Polonia, Países Bajos y los países escandinavos, aunque dejó en claro que Washington espera una mayor participación británica.

Ante periodistas, el funcionario expresó: “Esperamos ver más de países como el Reino Unido”.

La revisión estadounidense también podría tener consecuencias sobre el despliegue militar norteamericano en Europa.

Según la reconstrucción del medio británico, Washington analiza qué cantidad de tropas mantendrá en el continente, dónde estarán ubicadas y a qué ritmo podrían producirse eventuales modificaciones.

Los países de la OTAN acordaron avanzar hacia un objetivo de 3,5% del PBI destinado a defensa y otro 1,5% para infraestructura relacionada con seguridad para 2035.

La meta busca reducir las brechas de capacidades militares y permitir que los países europeos asuman una mayor parte de la carga defensiva.

Qué significa para Argentina

En medio de esta disputa entre Washington y Londres, Argentina vuelve a quedar en el centro de la escena por la cuestión Malvinas.

El país mantiene su histórico reclamo de soberanía sobre las islas, mientras que Reino Unido sostiene que se trata de un territorio británico de ultramar y reafirma su posición sobre el archipiélago.

Por el momento, no existe una decisión oficial de Estados Unidos de retirar su respaldo a Reino Unido sobre las Malvinas.

Lo informado por The Telegraph apunta a que el tema aparece dentro de las conversaciones y alternativas que Washington evalúa mientras presiona a Londres para que aumente su inversión militar.

De concretarse un cambio en la tradicional postura estadounidense, el impacto diplomático podría ser significativo para Argentina, Reino Unido y toda la discusión estratégica sobre el Atlántico Sur.