El Aeropuerto de San Rafael, en Mendoza, dio un nuevo paso en su proceso de modernización.

Este lunes, Aeropuertos Argentina habilitó la primera etapa de la nueva terminal de pasajeros, una obra que demandará una inversión total de u$s 20 millones y que estará finalizada para 2027.

Con el objetivo de ampliar la capacidad operativa del aeropuerto y mejorar los servicios para los pasajeros, Aeropuertos Argentina tuvo que desembolsar u$s 15 millones en la primera etapa de la obra, que ya comenzó a operar.

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Según informó en un comunicado, el objetivo es “acompañar el crecimiento del turismo, la conectividad aérea y el desarrollo económico de toda la región sur de Mendoza”.

Durante 2025, la Tierra del sol y del buen vino, recibió más de 3,5 millones de turistas. San Rafael se ubicó entre los principales destinos turísticos de la provincia. En el primer semestre de 2026, la ciudad registró 22.561 viajeros, un 3% más que en el mismo período del año anterior.

La inauguración llega pocos días después de que la compañía presentara la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de Salta, una obra de mucha mayor escala que demandó una inversión de u$s 110 millones.

La obra fue diseñada en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y se ejecuta en dos etapas para evitar que los trabajos obliguen a interrumpir las operaciones.

Mientras los pasajeros comienzan a utilizar las nuevas instalaciones, la compañía avanzará sobre la segunda fase, que contempla la transformación del edificio existente y la consolidación definitiva de la terminal.

Qué cambia desde ahora

La primera etapa incorpora 1200 m2 cubiertos destinados a atención y servicios para pasajeros, además de un edificio de check-in provisorio de 120 m2, oficinas operativas por 112 m2 y un edificio técnico independiente de 360 m2.

A ello se suman 380 m2 semicubiertos, destinados a galerías de circulación y al patio operativo de equipajes. Los pasajeros encontrarán desde ahora un nuevo hall público para partidas y arribos, un sector gastronómico, una nueva sala de embarque y una sala para el retiro de equipajes.

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También comenzó a funcionar un nuevo sistema de manejo de equipajes con carrusel de entrega, un puesto de inspección de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y un nuevo edificio de check-in con cuatro posiciones de atención.

Una de las particularidades de esta primera etapa es que buena parte de estas instalaciones fueron pensadas como una solución transitoria . Por tanto, para mantener el aeropuerto operativo durante las obras, Aeropuertos Argentina construyó un edificio de check-in desmontable, con estándares de calidad y confort, que será utilizado a medida que avanza la segunda etapa.

Una vez concluida la obra definitiva, ese espacio será reemplazado por el área de check-in permanente.

Más capacidad para los Boeing 737

A partir de la habilitación de esta primera etapa, el aeropuerto podrá procesar dos Boeing 737 en simultáneo, es decir, un arribo y una partida al mismo tiempo.

La ampliación llega sobre una infraestructura que ya había sido renovada en los últimos años. En 2023, Aeropuertos Argentina inauguró en San Rafael una nueva pista, plataforma y calle de rodaje, en un proyecto que demandó otros u$s 23 millones.

Actualmente, la operación comercial regular está concentrada en Aerolíneas Argentinas, que conecta San Rafael con Buenos Aires mediante un vuelo diario. Desde allí, los pasajeros pueden acceder a otras conexiones nacionales e internacionales.

Para la compañía, la nueva infraestructura busca generar las condiciones para que esa conectividad pueda seguir creciendo.

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“Estamos cumpliendo el objetivo que nos pusimos en 2023 cuando inauguramos la pista”, señaló el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, durante el acto de inauguración.

Y agregó que la nueva terminal permitirá ofrecer mayor confort y servicios y, al mismo tiempo, potenciar el turismo y la actividad económica de Mendoza y de la región.

En la misma línea, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo vinculó la inversión con la estrategia provincial para mejorar la conectividad y generar mayor actividad económica.

Durante el acto, además, anticipó que el 15 de septiembre comenzará una nueva licitación para ampliar el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Mendoza.

Más de u$s 1000 millones en cinco años

Según informó Aeropuertos Argentina, durante los últimos cinco años la compañía destinó más de u$s 1000 millones a nuevas terminales, pistas y calles de rodaje, en un plan coordinado con el ORSNA y la Secretaría de Transporte de la Nación.

Entre las obras recientes aparecen la Plataforma Norte de Aeroparque, el Plan Estratégico de Obras de Ezeiza, la nueva terminal de San Juan, trabajos sobre las pistas de Río Cuarto y Río Gallegos y ampliaciones en Río Grande y Formosa.

A ese programa se suma el plan de inversiones previsto para 2026.

En junio, Ketchibachian había anticipado inversiones por alrededor de u$s 500 millones durante este año, con la renovación de las pistas de Ezeiza como uno de los principales proyectos.

El ejecutivo también señaló que el crecimiento de la actividad ya no se concentra únicamente en Buenos Aires. Los vuelos internacionales desde el interior habían aumentado 45%, impulsados por conexiones directas con el exterior desde ciudades como Córdoba, Mendoza y Bariloche.

En medio de la incertidumbre

La obra de San Rafael avanza en paralelo a una discusión que puede definir el próximo capítulo del plan de infraestructura de la compañía en el país.

Aeropuertos Argentina tiene en carpeta obras por más de u$s 600 millones que permanecen en suspenso a la espera de una definición sobre su contrato de concesión con el Estado.

La empresa busca un horizonte contractual más largo que le permita comprometer inversiones de largo plazo y acceder a financiamiento externo. El preacuerdo firmado en 2025 contemplaba extender la concesión hasta 2056.

Del lado del Gobierno, fuentes oficiales señalaron que cualquier extensión deberá estar atada a inversiones concretas y verificables, y que el objetivo es alcanzar un acuerdo antes de fin de año.