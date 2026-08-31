Lionel Messi anunció que se retira de la Selección Argentina después de 20 años defendiendo la camiseta albiceleste. El capitán publicó un extenso mensaje en Instagram en el que explicó que tomó la decisión luego de pensarlo mucho y aseguró: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

El futbolista debutó con la Selección Mayor el 17 de agosto de 2005, en un amistoso frente a Hungría disputado en Budapest. Desde entonces, el rosarino se convirtió en una de las principales figuras de la historia del seleccionado y atravesó distintas generaciones hasta convertirse en capitán y referente del equipo.

En su mensaje, el futbolista también destacó todo lo que vivió con la camiseta argentina y agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes y familiares. “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”

Lionel Messi cerró su mensaje con una emotiva reflexión sobre todo lo que consiguió junto a sus compañeros: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”.

Luego, agregó: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”. Finalmente, aclaró que esas palabras habían sido escritas el 21 de julio, dos días después de la final, y que tras “lo de mi papá” se encontraba todavía más convencido de su decisión.