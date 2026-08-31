En esta noticia Qué pasará con los salarios: esto dijo Tiscornia

Ante las recientes declaraciones de Gita Gopinath, del FMI, sobre la necesidad de otorgar mayor flexibilidad al tipo de cambio en Argentina, el economista Camilo Tiscornia, director de la consultora C&T, analizó el impacto de un posible salto cambiario y fue tajante sobre la sostenibilidad de un escenario con un dólar a $ 1800.

En una entrevista por Pulso Financiero, por El Cronista Stream, Tiscornia advirtió sobre los riesgos del traspaso (o pass-through) del aumento del dólar a los precios. Según el experto, este fenómeno complica cualquier intento de mejorar la competitividad sin generar una escalada inflacionaria.

“Personalmente, si me preguntás a mí, a mí me gustaría ver un tipo de cambio real más alto”, señaló el especialista. En esa línea, planteó un escenario hipotético donde el dólar sube hasta los $ 1800 y señaló que, en el corto plazo, podría reducir la expectativa de depreciación y bajar las tasas de interés . Incluso, argumentó que un valor más competitivo favorecería la recuperación de la actividad y la mejora de salarios.

Sin embargo, el economista fue tajante sobre la durabilidad de este efecto cambiario: “Sería favorable, pero es muy difícil lograrlo de forma sostenida y sin que dé lugar a un pico inflacionario”.

A su juicio, el riesgo central es que, tras un salto cambiario, la inflación se acelere durante los meses siguientes. De cumplirse este proceso, “en tres, cuatro o cinco meses los $ 1800 que hoy lucen como hoy, te van a lucir cortos”.

“Entonces un tipo de cambio real más alto sería un poco mejor para actividad económica, pero creo que es muy difícil llegar a eso sin poner en riesgo otras cosas que me parecen relevantes”, precisó.

Para el experto, existe un solo camino para lograr un tipo de cambio real más alto sin turbulencias. “La única forma sostenible de lograrlo es con superávit fiscal”, afirmó. “Si vos tuvieras más superávit fiscal todavía y el Tesoro con los pesos que tiene va y compra dólares, sería una forma muy genuina de sostener el tipo de cambio real más alto”, completó al respecto.

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Qué pasará con los salarios: esto dijo Tiscornia

Respecto a los salarios, Tiscornia identificó dos planos de análisis. Por un lado, señaló que existe una disputa “entre la intensidad de los ajustes paritarios” y el ritmo inflacionario. “Hubo una combinación muy desafortunada el verano pasado, donde desde noviembre hasta marzo tuviste una aceleración muy fuerte de los precios, que no quedó contemplada creo yo en las paritarias”, opinó.

Sin embargo, remarcó que el escenario cambió desde abril con la baja de la inflación. Y afirmó: “Me parece que hay margen para que haya ahí una recomposición de corto plazo”.

No obstante, Tiscornia aclaró que para una mejora profunda se requiere un cambio estructural. “Para que recupere el salario en forma sostenida, hace falta que la economía crezca mucho más rápido de lo que lo está haciendo”, advirtió.

El factor político también juega un rol determinante en la economía argentina. Tiscornia señaló que la cercanía de las elecciones legislativas del próximo año empezará a condicionar las decisiones. “La política empieza a condicionar mucho de las decisiones económicas ya ahora”, sentenció.