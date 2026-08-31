Este simple hecho no sería relevante de no darse el clima de tensión con el club “colchonero” por su negativa a transferirlo al Barcelona FC. A principios de junio, el Real Madrid anunció públicamente una oferta de 150 millones de euros y luego, le siguió el club catalán pero el Atlético rechazó ambas, generándose debates en las redes. Según lo deslizado por Julián off the récord durante el último Mundial, su sueño a cumplir es jugar en el Barça.

Después de ser abucheado y silbado al retirarse solo del campo de juego mientras sus compañeros saludaban a los aficionados, la “Araña” se ausentó dos días seguidos a las prácticas alegando una indisposición.

Por tal motivo, no fue convocado al partido del sábado frente al Sevilla.

El director de Fútbol del Atlético, Mateu Alemany, en diálogo con Movistar+, explicó la situación: “El plan es clarísimo, tuvo unos días que no se encontró bien, ayer ya entrenó, esperamos que se reintegre con nosotros rápidamente y que esté disponible para el próximo partido de liga”. Y sobre la negativa del pase al club catalán, apuntó: “Creo que hemos sido muy claros y contundentes. Lo ha hecho en una nota pública hace poco el consejo de administración del club, lo ha dicho Miguel Angel Gil, nuestro CEO, reiteradamente. A ellos me remito, ¿para qué hablar más?”.

El conflicto Atlético Madrid-Barcelona FC

La controversia entre el jugador y el club madrileño fue escalando tras una oferta anunciada por el presidente del Barça, Joan Laporta, que superaría los 100 millones de euros (u$s 116 millones) según informa ESPN.

En respuesta, el Atlético denunció al Barcelona ante la FIFA y la RFEF por inducir el fichaje del argentino (con contrato vigente hasta el 2030), incumpliendo los requisitos de ética, transparencia y profesionalismo en materia de transferencias.

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En los últimos días, Laporta declaró que siguen “muy interesados y listos para comprarlo”. Ante la insistencia del presidente del Barça, el Atlético emitió un duro comunicado donde se concluye: “Se está victimizando al jugador, pero el daño económico y reputacional es para el club. La única víctima del caso Julián somos nosotros. Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero, va de dignidad.”

Miguel Ángel Gil Marín, CEO y accionista mayoritario del Atlético , expresó en declaraciones televisivas: “Nuestra intención es que se quede, pero si decide irse buscaremos una alternativa. Lo que es seguro es que nunca, nunca, nunca irá al Barcelona”. El valor de la cláusula de rescisión fijada por contrato asciende a 500 millones de euros.

El antecedente del “Kun” Agüero

Sergio “Kun” Agüero, vistió la camiseta rojiblanca durante 5 temporadas: 234 partidos, 101 goles, conquistando una Europa League y una Supercopa de Europa. En mayo de 2011, durante la Copa América disputada en Argentina, el goleador hizo público su deseo de jugar en el Real Madrid.

Gil Marín se opuso con la misma firmeza de hoy: “Tenemos acordado que no puede ir al Real Madrid y no va a ir al Real Madrid, ni aunque pague la cláusula”. Por entonces, Gil Marín viajó a Los Ángeles para reunirse -en secreto y sin testigos- con Al Mubarak, presidente del Manchester City.

Según publicó el diario AS, durante una cena en un restaurante italiano, ambos redactaron -y firmaron- un preacuerdo sobre una servilleta. Y así, a cambio de 45 millones de euros, Agüero se marchó a Inglaterra donde continuó su brillante carrera, convirtiéndose en leyenda de “los ciudadanos”.

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La cláusula “Jaula” de salida

En un artículo publicado en Iusport.com, Miguel Ángel Galán Castellanos (presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE) , cuestiona el monto que habría de pagarse en caso de ejecutarse la cláusula de salida: “La discusión sobre cuál debe ser la cuantía razonable de la indemnización en un caso como el de Julián Álvarez -se habla de ochenta o cien millones como cifra realista de mercado, no de quinientos- no obedece a un capricho pro jugador ni a una voluntad de erosionar la estabilidad contractual. Obedece a una tendencia jurídica clara y consolidada: la indemnización por ruptura debe ser razonable, predecible y anclada en parámetros objetivos, no en una cifra diseñada para hacer imposible la salida”.

La FIFA modifica el reglamento de transferencias

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso del futbolista francés Lass Diarra (2024) contra FIFA, puso en jaque a la normativa sobre ruptura unilateral sin causa justificada y responsabilidad solidaria del nuevo club, al considerarse que pueden obstaculizar la libre circulación en territorio europeo y el derecho a trabajar y progresar.

Este fallo se hizo eco de reclamos de los sindicatos de futbolistas: AFE de España y FIFPRO a nivel mundial, y laudos del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Así las cosas, la FIFA se vio forzada a modificar el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, a partir del 1° de enero de 2027.

EFE

Entre las innovaciones introducidas al Art. 17 “Consecuencias del incumplimiento de contrato”, vale citar:

-Las partes podrán acordar una indemnización para el caso de incumplimiento de contrato («indemnización acordada»), sujeta a las siguientes condiciones:

“a) El acuerdo no tiene por qué ser recíproco. b) El Tribunal del Fútbol reducirá la indemnización acordada con mesura y solo en caso de que sea excesivamente alta. También desestimará toda indemnización acordada que resulte manifiestamente injusta. c) En el caso de los jugadores que ganen un máximo de u$s 150.000 (o su equivalente) en concepto de remuneración fija anual, los acuerdos sobre la indemnización deberán conceder al jugador un pago equivalente al valor residual del contrato, a menos que existan circunstancias excepcionales para justificar una cantidad inferior…”.

-“…En principio, un jugador y un club siempre percibirán, como mínimo, una cantidad equivalente al valor residual del contrato que se haya incumplido. La cantidad de la indemnización abonada solo podrá ser inferior al valor residual en circunstancias extraordinarias…"

“En caso de que se produzca una conducta abusiva, se tendrá que abonar una penalización de un máximo de seis salarios mensuales a un jugador o a un club”.

-“El nuevo club del jugador será responsable conjunto y solidario del pago de la indemnización si, en consideración de los hechos y circunstancias particulares de cada caso, se puede establecer que, conforme a un equilibrio de probabilidades, el nuevo club indujo al jugador a incumplir el contrato”.

" (Se aplicarán responsabilidad solidaria y sanciones deportivas) Si el jugador firma un nuevo contrato en los 45 días posteriores a haber incumplido un contrato, se presumirá que el nuevo club indujo al jugador a incumplirlo. Esta presunción se podrá rebatir si el nuevo club puede demostrar, a la satisfacción suficiente del Tribunal del Fútbol, que no indujo al jugador a incumplir el contrato" (salvo prueba en contrario).

Este cambio de paradigma viene a poner una indispensable cuota de equilibrio acorde con la evolución legislativa dentro de la Unión Europea.

Fuente: X03747 AGUSTIN MARCARIAN

Cuánto percibiría River Plate

El llamado “mecanismo de solidaridad” (RETJ FIFA) establece una contribución del 5 % sobre cualquier indemnización (precio de la transferencia), excluida la indemnización por formación, a distribuirse proporcionalmente entre los clubes que formaron al jugador (desde los 12 hasta los 23 años), siempre que sea transferido antes del vencimiento de su contrato.

Según los cálculos estimativos y las diferentes hipótesis de ofertas y/o de salida unilateral de Julián Alvarez, River podría percibir entre 4, 5 millones de euros (mínimo) hasta 18,7 millones de euros (máximo), en el supuesto de ejecutarse la cláusula de 500 millones de euros.

Esta novela de varios capítulos tiene vencimiento el próximo martes al cierre del mercado de pases (el Arsenal inglés estaría dispuesto a ofrecer más de 100 millones de euros).

A esta altura, cabe la reflexión del monólogo el “canto de las sirenas”, de la película La Odisea, una reinterpretación del cineasta británico Christopher Nolan sobre el inmemorial relato griego: “Lo que más deseas es lo que menos puedes tener”.