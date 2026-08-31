En esta noticia La predicción de Maradona sobre el mundial de Messi

Previo a su muerte, Diego Maradona anticipó la consagración de Lionel Messi en el Mundial de Qatar. Durante una charla íntima, el astro dejó una frase premonitoria sobre la gesta argentina. El capitán argentino finalmente levantó la copa en la edición celebrada durante 2022 y hoy, a casi 4 años, decidió retirarse del conjunto nacional.

En este contexto, muchos fanáticos de ambos jugadores recordaron que esta anécdota que demuestra que el ídolo argentino siempre confió en las condiciones futbolísticas del astro rosarino para lograr el título. Sin embargo, su predicción estableció una condición temporal indispensable para la obtención de la gloria.

La predicción de Maradona sobre el mundial de Messi

El fallecimiento de Maradona se dio el 25 de noviembre del 2020. Su partida conmocionó al mundo entero y dejó un vacío irreparable en el fútbol. Dos años después de su muerte, la Selección Argentina conquistó la tercera estrella.

El encargado de revelar este secreto fue su ex jefe de prensa, Nicolás Maylo. El vocero acompañó al astro en sus últimos años de vida profesional y personal. Maylo contó los detalles exactos de aquella conversación privada durante una reunión entre allegados a Diego.

Maradona anticipó el logro de Messi con una profecía.

Maradona expresó su visión sobre el futuro de la Selección en un diálogo muy cercano. “Para mí Lio va a salir campeón del mundo cuando yo ya no esté”, afirmó Maradona. La frase demostró la fe ciega que Diego le tenía al delantero rosarino.

La profecía terminó cumpliéndose de manera exacta en el estadio de Lusail durante Qatar. Los fanáticos recordaron las palabras del ídolo luego de la victoria ante Francia y el recuerdo del capitán de 1986 sobrevoló cada festejo popular en el país.