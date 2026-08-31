Así es “La Fortaleza”, la impresionante casa de Lionel Messi cerca de Rosario.

Lionel Messi acaba de anunciar su retiro del fútbol y, con el final de una etapa histórica, también vuelve a cobrar protagonismo uno de los lugares más importantes para el astro argentino: “La Fortaleza”, la impresionante casa que tiene en Funes, cerca de Rosario.

El capitán argentino nunca ocultó el vínculo que mantiene con Rosario, la ciudad donde nació, creció y conoció a Antonela Roccuzzo. Ahora, con su carrera profesional encaminada hacia el final, esta propiedad aparece como uno de los grandes refugios que podrían acompañarlo en su nueva vida lejos de las exigencias del fútbol.

Ubicada en un barrio privado de Funes, localidad del Gran Rosario, la residencia es el lugar elegido por Messi y Antonela para descansar junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, cada vez que sus compromisos se lo permiten.

Así es “La Fortaleza”, la impresionante casa de Lionel Messi cerca de Rosario. Instagram @antonelaroccuzzo

Así es “La Fortaleza”, la casa de Messi cerca de Rosario

La propiedad fue diseñada para preservar la intimidad de la familia, pero también para disfrutar y recibir a familiares y amigos. Según reconstrucciones publicadas por distintos medios, tendría alrededor de 25 ambientes, aunque esa cifra nunca fue confirmada oficialmente por Messi o Roccuzzo.

Uno de sus grandes atractivos está en el exterior: la vivienda cuenta con un enorme parque y una pileta de grandes dimensiones, que algunas publicaciones llegaron a describir como “olímpica” o “casi olímpica”, aunque sus medidas exactas no trascendieron de manera oficial.

Así es “La Fortaleza”, la impresionante casa de Lionel Messi cerca de Rosario. Instagram @antonelaroccuzzo

El terreno también tendría un sector acondicionado como cancha de fútbol, un detalle especialmente ligado a la vida del máximo referente de la Selección argentina.

Pero la propiedad no está pensada únicamente para descansar. Entre los espacios que trascendieron aparecen una sala de cine privada, un playroom para sus hijos y sectores destinados a reuniones y celebraciones.

La cochera también refleja la magnitud de la vivienda: algunas publicaciones aseguran que tendría capacidad para hasta 15 vehículos, aunque, nuevamente, se trata de una cifra no confirmada por la familia.

Así es “La Fortaleza”, la impresionante casa de Lionel Messi cerca de Rosario. Instagram @antonelaroccuzzo

Los detalles que Antonela mostró en redes

Aunque Messi y Antonela mantienen gran parte de su intimidad bajo resguardo, algunas fotografías familiares permitieron conocer el interior de la residencia.

En distintas celebraciones, especialmente durante Navidad, Antonela mostró ambientes con tonos neutros, muebles claros, iluminación cálida y una estética moderna pero familiar. Las imágenes también dejaron ver grandes espacios preparados para compartir con sus seres queridos.

Así es “La Fortaleza”, la impresionante casa de Lionel Messi cerca de Rosario. Instagram @antonelaroccuzzo

“La Fortaleza” representa mucho más que una mansión. Es el lugar al que Messi vuelve para reencontrarse con sus raíces, sus familiares y sus amigos de toda la vida.