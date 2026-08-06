La historia de Daniel Ponce, un vecino de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, se convirtió en una de las más comentadas en TikTok por mostrar el lado más humano del cuidado de un familiar con Alzheimer.

Un video grabado durante la madrugada emocionó a miles de usuarios por reflejar la dedicación con la que acompaña a su padre, Antonio Rogelio Ponce, en una de las etapas más difíciles de su vida.

La publicación, acompañada por un mensaje de profundo agradecimiento, despertó una ola de reacciones en redes sociales y abrió un espacio de reflexión sobre el esfuerzo diario que realizan quienes cuidan a adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas.

¿Quién es Daniel Ponce y por qué su historia se hizo viral en TikTok?

Daniel Ponce comparte desde hace tiempo en su cuenta de TikTok distintos momentos de la convivencia con su padre, quien padece Alzheimer avanzado.

Sus publicaciones muestran sin filtros la realidad del cuidado cotidiano y el compromiso que implica acompañar a un ser querido durante la enfermedad.

El video que alcanzó mayor repercusión fue registrado cerca de las cuatro de la mañana. Mientras el resto de la ciudad dormía, Daniel permanecía junto a su padre brindándole asistencia, una escena que acompañó con un mensaje de amor y gratitud.

En la publicación escribió: “ Te amo con mucho respeto, dignidad, humildad. Gracias por enseñarme a cuidarte y protegerte mucho. Papa, te quiero muchísimo ”

@danielponse505 te amo con mucho respeto, dignidad,humildad y gracias x enseñarme a cuidarte y protegerte mucho papá,te quiero muchísimo ♬ Unknown - FullMix - Powers Music

El día a día de cuidar a un familiar con Alzheimer

Más allá del video viral, el hombre utiliza sus redes sociales para mostrar cómo es la rutina junto a su padre. En distintas publicaciones se lo ve ayudándolo con tareas básicas como alimentarlo, cambiarle los pañales, asistirlo en sus desplazamientos y acompañarlo durante largas jornadas.

También comparte momentos de afecto y sonrisas, dejando en evidencia que, pese a la enfermedad, el vínculo entre ambos continúa siendo el eje de su vida cotidiana.

Su contenido busca visibilizar la realidad que atraviesan muchas familias y el impacto físico y emocional que supone convertirse en cuidador principal de una persona con Alzheimer.