Jo Nagai comenzó a criar mariposas en su infancia y convirtió esa afición en una investigación sobre la memoria durante la metamorfosis.

Lo que empezó como un pasatiempo en casa terminó convirtiéndose en un proyecto científico que llamó la atención de investigadores internacionales. Jo Nagai, un niño de Kobe, Japón, comenzó a criar mariposas cuando cursaba la primaria y, tras años de observación y experimentación, obtuvo resultados que despertaron el interés de la comunidad científica.

Su trabajo se centra en una pregunta poco explorada: si las mariposas conservan recuerdos adquiridos cuando eran orugas y si esas experiencias podrían heredarse a sus descendientes. La investigación fue dada a conocer por la Universidad de Georgetown, institución con la que colaboró la entomóloga Martha Weiss, quien acompañó el desarrollo del proyecto desde sus primeras etapas.

Cómo un experimento casero sobre mariposas llamó la atención de científicos

La inquietud surgió cuando Jo observó que algunas mariposas que criaba parecían permanecer cerca de él o regresar después de ser liberadas.

Jo Nagai comenzó a criar mariposas en su infancia y convirtió esa afición en una investigación sobre la memoria durante la metamorfosis. Redes sociales

Ese comportamiento lo llevó a preguntarse si los insectos podían conservar información aprendida antes de la metamorfosis. Mientras investigaba sobre el tema encontró un estudio publicado años atrás por la entomóloga Martha Weiss, de la Universidad de Georgetown, que analizaba la memoria en polillas.

Decidido a profundizar en esa idea, el niño le escribió una carta en la que expresó su deseo de reproducir y ampliar ese tipo de experimentos.

El experimento que demostró memoria después de la metamorfosis

Con orientación de la investigadora, Jo instaló un pequeño laboratorio en su casa y diseñó un ensayo con grupos de control y de prueba.

Durante el proceso utilizó estímulos olfativos y asociaciones sencillas para evaluar si las orugas conservaban determinados aprendizajes una vez convertidas en mariposas.

Según los resultados obtenidos por el propio estudiante, una alta proporción de los insectos expuestos al entrenamiento evitó posteriormente el olor utilizado durante el experimento, lo que sugeriría que la información aprendida sobrevivió al proceso de metamorfosis.

La documentación elaborada por Jo sorprendió a Martha Weiss, quien destacó el rigor con el que el niño desarrolló la investigación.

La posible transmisión de recuerdos entre generaciones

Después de comprobar esos primeros resultados, Jo decidió avanzar un paso más.

Inspirado en investigaciones realizadas con otros organismos, analizó si los comportamientos aprendidos podían aparecer también en las generaciones siguientes de mariposas.

De acuerdo con los experimentos realizados por el joven investigador, existirían indicios de que ciertas experiencias adquiridas durante la etapa de oruga podrían transmitirse a la descendencia. Sin embargo, estos resultados todavía deben ser evaluados mediante revisión científica antes de ser considerados concluyentes.

El estudio busca determinar si algunos recuerdos adquiridos por las orugas pueden conservarse tras la metamorfosis e incluso transmitirse a nuevas generaciones. (Fuente: Freepik)

Actualmente, Jo Nagai y Martha Weiss trabajan en la preparación de un manuscrito para presentarlo ante la revista científica Journal of the Lepidopterists’ Society.

Quién es Jo Nagai y cuál es su sueño después del descubrimiento

A pesar de su corta edad, el estudiante ya ha presentado parte de su investigación ante especialistas de distintas universidades japonesas.

Su interés por los insectos continúa creciendo y asegura que su objetivo es convertirse en el primer veterinario especializado en insectos.

Mientras sus hallazgos avanzan por el proceso de revisión científica, su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la curiosidad y la observación constante pueden dar origen a investigaciones con potencial impacto en el conocimiento sobre la memoria y el comportamiento animal.