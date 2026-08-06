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La ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba, aprobó una nueva ordenanza que cambia la forma en que deberán registrarse las mascotas.

A partir de esta normativa, todos los perros y gatos deberán contar con un registro oficial de identificación, una medida que ya comenzó a ser conocida como el “DNI para mascotas”.

Además de promover la tenencia responsable, la disposición contempla multas para quienes incumplan con la inscripción y establece nuevas obligaciones para los dueños y cuidadores de animales.

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Cómo será el DNI para perros y gatos: quiénes deberán tramitarlo

La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Villa María crea el Registro Municipal de Animales, donde deberán inscribirse todos los perros y gatos que tengan un responsable identificado.

La inscripción será gratuita y permitirá que cada mascota cuente con un sistema oficial de identificación, que podría implementarse mediante un chip u otra tecnología que será definida cuando el municipio reglamente la norma.

El trámite deberá ser realizado por el propietario, guardador o responsable del animal. Incluso los denominados animales comunitarios, es decir, aquellos que son cuidados por un grupo de vecinos o por un barrio, también deberán estar registrados y contar con una persona responsable.

El objetivo principal es facilitar la identificación de las mascotas, mejorar el control sanitario, agilizar la búsqueda de animales perdidos y fortalecer las políticas de bienestar animal.

DNI para perros y gatos: la ciudad que obligará a registrar a todas las mascotas y aplicará multas de hasta $844.000
DNI para perros y gatos: la ciudad que obligará a registrar a todas las mascotas y aplicará multas de hasta $844.000Fuente: ShutterstockShutterstock

Qué información tendrá el registro oficial de cada mascota

Aunque la reglamentación todavía no fue publicada, el nuevo registro funcionará como un documento de identificación para cada perro y gato.

Entre los datos que incluiría figuran:

  • Especie del animal.
  • Sistema de identificación oficial.
  • Domicilio o lugar donde permanece habitualmente.
  • Información sanitaria y de vacunación.
  • Datos del propietario o responsable.
  • Información del cuidador, en caso de animales comunitarios.
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Cuáles son las multas para quienes no registren a sus perros o gatos

La nueva legislación prevé sanciones económicas para quienes incumplan las obligaciones relacionadas con la tenencia responsable de animales.

Las multas alcanzarán a quienes no registren a sus mascotas, incumplan con los controles sanitarios, descuiden las condiciones de higiene o no respeten las exigencias establecidas por la ordenanza.

Según trascendió, las penalidades irán desde 100 hasta 1.000 unidades de multa, lo que actualmente representa valores aproximados de entre $84.400 y $844.000. De todas formas, aún queda por confirmar.