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La ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba, aprobó una nueva ordenanza que cambia la forma en que deberán registrarse las mascotas.
A partir de esta normativa, todos los perros y gatos deberán contar con un registro oficial de identificación, una medida que ya comenzó a ser conocida como el “DNI para mascotas”.
Además de promover la tenencia responsable, la disposición contempla multas para quienes incumplan con la inscripción y establece nuevas obligaciones para los dueños y cuidadores de animales.
Cómo será el DNI para perros y gatos: quiénes deberán tramitarlo
La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Villa María crea el Registro Municipal de Animales, donde deberán inscribirse todos los perros y gatos que tengan un responsable identificado.
La inscripción será gratuita y permitirá que cada mascota cuente con un sistema oficial de identificación, que podría implementarse mediante un chip u otra tecnología que será definida cuando el municipio reglamente la norma.
El trámite deberá ser realizado por el propietario, guardador o responsable del animal. Incluso los denominados animales comunitarios, es decir, aquellos que son cuidados por un grupo de vecinos o por un barrio, también deberán estar registrados y contar con una persona responsable.
El objetivo principal es facilitar la identificación de las mascotas, mejorar el control sanitario, agilizar la búsqueda de animales perdidos y fortalecer las políticas de bienestar animal.
Qué información tendrá el registro oficial de cada mascota
Aunque la reglamentación todavía no fue publicada, el nuevo registro funcionará como un documento de identificación para cada perro y gato.
Entre los datos que incluiría figuran:
- Especie del animal.
- Sistema de identificación oficial.
- Domicilio o lugar donde permanece habitualmente.
- Información sanitaria y de vacunación.
- Datos del propietario o responsable.
- Información del cuidador, en caso de animales comunitarios.
Cuáles son las multas para quienes no registren a sus perros o gatos
La nueva legislación prevé sanciones económicas para quienes incumplan las obligaciones relacionadas con la tenencia responsable de animales.
Las multas alcanzarán a quienes no registren a sus mascotas, incumplan con los controles sanitarios, descuiden las condiciones de higiene o no respeten las exigencias establecidas por la ordenanza.
Según trascendió, las penalidades irán desde 100 hasta 1.000 unidades de multa, lo que actualmente representa valores aproximados de entre $84.400 y $844.000. De todas formas, aún queda por confirmar.