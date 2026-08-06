Hallazgo sin precedentes: encontraron una especie gigante jamás vista en los acueductos de España que reescribe la historia. Foto: Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas

En un descubrimiento que combina arqueología, biología y sorpresa absoluta, científicos españoles identificaron una nueva especie animal nunca antes registrada en las profundidades de un antiguo acueducto romano en Carmona, Sevilla.

Se trata del Baeticoniscus carmonaensis, un pequeño isópodo terrestre (conocido popularmente como cochinilla terrestre), que vive exclusivamente en la mina de agua de San Antón, una galería subterránea construida por los romanos hace dos milenios.

Hallazgo sin precedentes: encontraron una especie gigante jamás vista en los acueductos de España que reescribe la historia. Foto: Subterranean Biology

¿Dónde y cómo se descubrió esta nueva especie?

El equipo, conformado por científicos y miembros de la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas, encontró al inusual ser durante recorridos en 2021 y 2022 por la llamada mina de agua de San Antón, la cual perteneció a la Antigua Roma.

Se trata de una especie nunca antes vista, identificada en un estudio reciente publicado en Subterranean Biology. En el informe, detallaron que el equipo exploró los 880 metros de la mina de agua de San Antón, un laberinto húmedo, oscuro y sin luz natural.

Tras recorrer sus galerías, localizaron entre 150 y 200 ejemplares del isópodo en zonas elevadas , protegidas de posibles inundaciones, entre trozos de madera podrida que caen desde los antiguos pozos de acceso.

¿Cómo es esta nueva especie?

En el hallazgo analizaron 35 ejemplares (incluyendo holotipo y paratipos) para confirmar que se trataba de una especie nueva dentro del género Baeticoniscus. De esta manera, determinaron sus principales características:

Tamaño : machos hasta 2,5 mm, hembras ligeramente mayores, hasta 2,7 mm.

Color : incoloros (blancos), adaptados a la oscuridad total.

Ojos : un único y gran ocelo oscuro (órgano de visión simple).

Caparazón: presenta tubérculos y costillas distintivos en cefalón y pereión (cabeza y tórax), que lo diferencian claramente de su pariente más cercano, el B. bullonorum (descrito en 2020 en una cueva de Málaga).

Los detalles únicos del descubrimiento en Sevilla

Los expertos descubrieron una nueva especie de isópodo a la que bautizaron Baeticoniscus carmonaensis, conocida también como el isópodo de Carmona. El diminuto animal apareció entre restos de madera en descomposición dentro de un complejo sistema de galerías subterráneas romanas, construido hace aproximadamente 2.000 años y por donde todavía circula agua.

Hallazgo sin precedentes: encontraron una especie gigante jamás vista en los acueductos de España que reescribe la historia. Foto: Subterranean Biology

Este pequeño crustáceo mide apenas unos 2,5 milímetros (alrededor de 0,1 pulgadas), presenta un cuerpo completamente incoloro y segmentado, antenas bien definidas y, lo más llamativo, unos enormes ojos negros que destacan en su anatomía. Los investigadores lo encontraron en las partes más altas de la antigua mina, oculto en las grietas y rendijas de la madera podrida.

Su hallazgo en un entorno tan peculiar resalta la sorprendente capacidad de adaptación de estas criaturas a ambientes oscuros y aislados durante milenios.

¿Cómo es el lugar en donde encontraron la nueva especie?

La Mina de Agua de San Antón es una impresionante obra hidráulica subterránea ubicada en el subsuelo de Carmona (Sevilla, Andalucía, España). Se considera una de las minas de agua más importantes estudiadas en la región y ha sido uno de los principales suministros de agua potable de la ciudad durante siglos, probablemente desde época romana.

Su construcción se remonta al menos al período romano (posiblemente siglos I-II d.C.), durante la época imperial, como una gran obra pública para captar y transportar agua por gravedad.

Con más de 2000 metros de longitud, se construyó para captar veneros (manantiales) y conducir el agua. De esta manera, abastecía fuentes clave como la Fuente Pública (desaparecida), Fuente de los Leones, Pilar de los Caballos y servicios en la Alameda.

Actualmente, discurre bajo zonas como la Alameda de Alfonso XIII, Barrio del Arrabal (junto a Puerta de Sevilla), calles Real, Sevilla, Vista Alegre y terrenos de Los Villa. Sus accesos principales son: esquina Calle Real-Paseo del Estatuto, Avenida de San Antón (frente al nº 33), pozos privados y arquetas.