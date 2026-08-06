Confirmado por las Fuerzas Armadas | Se abre el Servicio Militar para mayores de 18 años: ¿qué pasa si no tengo el secundario completo? (Imagen ilustrativa)

No hace falta tener el secundario terminado para anotarte al Servicio Militar Voluntario. Alcanza con tener el primario completo, sin embargo, quien no llegó a terminar la escuela secundaria puede hacerlo mientras presta servicio.

El beneficio quedó formalizado con el Decreto 372/2025, que actualizó el régimen del Servicio Militar Voluntario (SMV) y sumó un programa de terminalidad educativa coordinado entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Capital Humano.

En este sentido, los jóvenes de entre 18 y 28 años que se incorporen a las Fuerzas Armadas van a poder completar el nivel secundario sin salir del servicio, con clases organizadas dentro del propio esquema de instrucción.

El Servicio Militar Voluntario permite sumarse al Ejército Argentino, la Armada Argentina o la Fuerza Aérea Argentina, según la fuerza y el destino que elija cada postulante.

Servicio Militar Voluntario: requisitos para anotarse

Antes de esta actualización, la falta de secundario completo quedaba como una traba habitual para muchos aspirantes que sí cumplían con el resto de los requisitos.

Confirmado por las Fuerzas Armadas | Se abre el Servicio Militar para mayores de 18 años: ¿qué pasa si no tengo el secundario completo? Gemini.

Los requisitos de ingreso son los siguientes:

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado.

Tener entre 18 y 28 años al momento de iniciar la instrucción.

Ser soltero o soltera, aunque se permite tener hijos o personas a cargo.

Contar con el primario completo .

No registrar antecedentes penales ni contravencionales desfavorables.

Aprobar el examen psicofísico de admisión.

Si bien el secundario no es obligatorio para entrar, sí hay que presentar el certificado de estudios con el último nivel alcanzado al momento de la inscripción.

La documentación completa incluye, además, la solicitud de inscripción con foto color 4x4 , la fotocopia del DNI con domicilio actualizado, la partida de nacimiento y la constancia de CUIL .

En este contexto, el sistema apunta a que ningún nivel educativo incompleto sea un obstáculo para sumarse a la fuerza elegida.

Cómo es la terminalidad educativa dentro del servicio

El programa busca que los soldados voluntarios salgan del servicio con más herramientas para el mercado laboral, no solo con instrucción militar.

Los pasos para acceder son:

Completar la inscripción en el Centro de Incorporación Zonal (CIZ) más cercano. Presentar la documentación personal, incluido el certificado de estudios. Aprobar el curso de admisión, de entre 10 y 12 semanas. Firmar el compromiso de servicio por dos años. Cursar el secundario en paralelo, según el cronograma de cada unidad.

Además de terminar la escuela, el SMV ofrece capacitación en oficios con salida laboral civil, como herrería, carpintería, cocina, mecánica y tareas de vigilancia.

Quienes se incorporan también acceden a un sueldo mensual, obra social y aportes previsionales durante los dos años de compromiso, con posibilidad de renovación hasta los 28 años.

En conclusión, no tener el secundario completo dejó de ser una barrera para anotarse al Servicio Militar Voluntario: alcanza con el primario, y el resto de la formación educativa se completa en el camino.