Hallan en la Antártida animales marinos nunca antes vistos que podrían reescribir la historia de la biología.

Un equipo de expertos emitió un comunicado sobre un hallazgo sin precedentes en la Antártida, el cual podría proporcionar nuevos conocimientos acerca de diversas especies marinas en una de las áreas más inexploradas del mundo, atrayendo la atención por su inusual morfología.

Durante una expedición en el continente más helado de la Tierra, el grupo de investigadores dio a conocer el descubrimiento histórico que dejó asombrada a la comunidad científica, puesto que se identificaron criaturas totalmente ajenas a la biología tradicional, de acuerdo con lo reportado por la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) en el mes de septiembre de este año.

Descubrimiento histórico en la Antártida

El equipo de científicos identificó diversas criaturas, entre ellas algunas especies inusuales que jamás habían sido registradas.

Jan Strugnell, profesor de la Universidad James Cook y líder de la investigación , resaltó la importancia de este avance para la ciencia al afirmar: “Hemos recogido una considerable diversidad de organismos marinos y, probablemente, algunas especies nuevas".

Un descubrimiento en la Antártida revela nuevas especies marinas sorprendentes para la ciencia.

Así se realizó la investigación en la Antártida

Los autores del estudio subrayaron la importancia de acercarse lo máximo posible para comprender estos procesos y propiedades del océano . Esto les permitió observar un iceberg de tono jade, un fenómeno infrecuente durante sus expediciones.

La profesora Delphine Lannuzel destacó que el singular color del iceberg podría estar vinculado a su elevado contenido de hierro. "Esos óxidos de hierro absorben la luz azul y, por ende, es lo que dota al iceberg de jade de su Coloración", agregó la investigadora del Centro Australiano para la Excelencia en Ciencias Antárticas .

Un descubrimiento en la Antártida revela nuevas especies marinas desconocidas.

El estudio tenía como propósito fundamental el análisis de los efectos del aumento de la temperatura en el Océano Antártico y la evaluación del estado del glaciar Denman, una área bajo observación continua que ha retrocedido aproximadamente 5 kilómetros desde 1996 hasta 2018 y presenta uno de los deshielos más acelerados de la región.

Los científicos no anticipaban encontrar estos peculiares ejemplares durante su travesía de seis días a bordo del rompehielos RSV Nuyina, cuyo trayecto estaba programado para concluir a mediados de año.

Especies sorprendentes descubiertas en 2023

Los descubrimientos constituyeron un progreso notable en el campo de la biología marina, abarcando dos organismos identificados y uno que carece de denominación científica hasta la fecha.

Esto resalta la importancia de seguir investigando y registrando nuevas especies en nuestro entorno marino.