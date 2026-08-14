Durante el fin de semana largo de agosto, la Ciudad de Buenos Aires ofrecerá una propuesta que reúne naturaleza, tradición japonesa y gastronomía. Del sábado 15 al lunes 17 de agosto, Casa Tsuji, en Palermo, será sede de una nueva edición de su Feria de Orquídeas, con ejemplares especiales, venta de plantas directamente de los productores, asesoramiento para aficionados y acceso gratuito.

La actividad tendrá lugar en un particular PH porteño que alberga una casa de té y cafetería de especialidad japonesa. La visita permitirá recorrer la exposición de orquídeas y, al mismo tiempo, conocer una propuesta gastronómica inspirada en la cultura nipona, con opciones de pastelería oriental y platos basados en recetas tradicionales.

Feria de Orquídeas en Palermo: fecha, horarios y entrada

La exposición podrá visitarse durante los tres días del fin de semana largo, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto.

El horario establecido será de 10:30 a 20:00, por lo que habrá una amplia franja durante el día para recorrer la feria, conocer las diferentes especies y consultar con los especialistas.

Además, el acceso será libre y gratuito, por lo que no será necesario ser coleccionista ni tener experiencia previa en el cuidado de estas plantas para participar.

Feria de Orquídeas. Instagram/ogataorquideas

Dónde se realiza la Feria de Orquídeas

El encuentro se llevará a cabo en Casa Tsuji, un espacio de inspiración japonesa situado en Palermo Soho.

La dirección es Armenia 1455, Ciudad de Buenos Aires. El establecimiento funciona dentro de un PH y combina una cafetería de especialidad con una propuesta de pastelería japonesa, en un entorno que busca recrear una experiencia vinculada con la cultura oriental.

Quienes concurran a la feria también podrán aprovechar para conocer su oferta gastronómica, que incluye preparaciones dulces de inspiración japonesa y platos como el Katsudon, elaborado a partir de una receta familiar.

Orquídeas de colección: qué se podrá encontrar en la feria

Uno de los grandes atractivos será la posibilidad de conocer más de 100 variedades de orquídeas y adquirir distintos ejemplares directamente a los cultivadores.

La fecha elegida coincide además con una época especialmente favorable para disfrutar de las Cymbidium, que atraviesan su período de mayor floración. Estas orquídeas se caracterizan por sus largas varas florales y por la diversidad de tonalidades de sus flores.

La propuesta contará habitualmente con la participación de Ogata Orquídeas y estará dirigida tanto a personas que ya coleccionan estas plantas como a quienes recién comienzan a descubrirlas.

Clínica de Orquídeas: asesoramiento gratuito para cuidar las plantas

Otro de los atractivos será la Clínica de Orquídeas gratuita, pensada para quienes necesitan ayuda con el cuidado de sus ejemplares.

Los asistentes podrán acercar fotos de sus plantas y plantear consultas vinculadas con diferentes aspectos del cultivo, como el riego, la cantidad de luz que necesitan o el momento adecuado para realizar un trasplante.

De esta manera, especialistas podrán analizar cada caso y ofrecer recomendaciones para mejorar el estado de las plantas y favorecer su crecimiento y floración.

¿Qué pasa si llueve?

La realización del evento dependerá de las condiciones meteorológicas. En caso de lluvia, la feria podría suspenderse, por lo que se recomienda verificar previamente si la actividad se mantiene antes de trasladarse hasta el lugar.

La Feria de Orquídeas se realizará en Casa Tsuji, Armenia 1455, Palermo Soho, del sábado 15 al lunes 17 de agosto, entre las 10:30 y las 20:00. La entrada será gratuita.