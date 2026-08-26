Cada vez más personas recurren al Feng Shui para crear ambientes equilibrados y armoniosos en sus hogares. Esta antigua práctica sostiene que la distribución y los elementos que forman parte de un espacio pueden influir en el flujo de energía.

Desde esta perspectiva, no todas las plantas tendrían efectos favorables. Algunas especies podrían generar una energía considerada poco conveniente y, entre ellas, las hortensias son señaladas como una de las plantas que conviene evitar dentro del hogar.

¿Cuál es la planta que no debes tener en tu hogar?

De acuerdo con el Feng Shui, las hortensias pueden vincularse con energías relacionadas con la soledad, el aislamiento y una introspección excesiva.

Esta interpretación se relaciona, en parte, con la apariencia de la planta: sus flores grandes y sus tonalidades frías o suaves son asociadas simbólicamente con estados de ánimo más melancólicos.

Además, esta práctica sostiene que las hortensias podrían dificultar la circulación del “chi”, entendido como la energía vital que recorre los ambientes. La creencia cobra mayor relevancia cuando estas plantas se colocan en sectores considerados importantes, como la entrada de la vivienda, el living o los dormitorios.

¿Qué dice el Feng Shui sobre las plantas en casa?

Lejos de desaconsejar la presencia de vegetación, el Feng Shui promueve el uso de plantas como elementos fundamentales para activar la energía positiva.

Sin embargo, recomienda elegir especies que transmitan vitalidad, crecimiento y frescura.

Atrae desgracias y mala suerte: la planta que no deberías tener en tu casa, según el Feng Shui

Plantas de hojas verdes, firmes y en ascenso suelen ser las más valoradas , ya que simbolizan prosperidad, expansión y renovación. En cambio, aquellas vinculadas a estados emocionales negativos o con formas caídas pueden generar un efecto opuesto.

¿Dónde sí podrían ubicarse?

Algunas corrientes dentro del Feng Shui no prohíben completamente las hortensias, pero sugieren ubicarlas en exteriores, como jardines o balcones, donde su influencia energética no impacte directamente en los ambientes internos.

También se recomienda evitar colocarlas en zonas asociadas al descanso o a la vida social, donde se busca promover armonía, conexión y bienestar.