Las flores amarillas suelen aparecer como un detalle aparentemente sencillo, pero detrás de su color existe una larga tradición de significados y simbolismos. Regalarlas puede transmitir sentimientos de cariño, alegría y afecto, aunque su interpretación cambia según la especie y la cultura.

Por eso, recibir un ramo de flores o rosas amarillas no necesariamente significa lo mismo en todos los casos. Mientras algunas tradiciones las vinculan con la amistad, la esperanza y los buenos deseos, otras les atribuyen significados menos positivos, como los celos, la envidia o incluso la infidelidad.

Las flores amarillas suelen regalarse en primavera. Foto: Archivo.

En los últimos años, además, las flores amarillas adquirieron una popularidad especial como regalo entre parejas, amigos y familiares, especialmente alrededor del 21 de septiembre, que cuya tradición de dar flores en esta fecha está implantada en la cultura de los argentinos como parte de la celebración por la lledada de su primavera.

Qué significa que me den flores amarillas?

¿Qué significado tiene el color amarillo?

Según lo establece, la psicología del color, el color amarillo está asociado generalmente a la amistad, alegría, felicidad y el optimismo. Cabe destacar que no necesariamente se encuentra vinculado al amor romántico como se retrata en la telenovela.

En la misma línea, se relaciona a la riqueza y a la abundancia en lo que respecta a las distintas áreas que constituyen la vida de una persona.

Pero ¿qué significa realmente que alguien te las regale y qué mensaje puede estar detrás de este gesto?

Usualmente, cada flor se relaciona con distintas cosas y tienen un significado específico. Por lo general, varias especies se pueden relacionar con el amor, la alegría o la felicidad.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México señala que se relaciona con la amistad, la esperanza y el amor. De todas formas, otrasculturas las entienden como traición, envidia o hasta un signo de infidelidad.

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¿Cuáles son las flores amarillas más comunes?

Entre las plantas que se vuelven las aliadas ideales para entregar como obsequios, se destacan:

Girasoles

Margaritas

Rosas

Lirios

Tulipanes.

Crisantemos

Claveles

Narcisos

Gerberas

Orquídeas

Peonías.

¿Cuáles son las mejores flores amarillas?

Hay varias opciones de plantas yflores amarillas para regalar el 21 de septiembre a los amigos y pareja. Las más destacadas de esta categoría son: