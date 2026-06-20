En un contexto donde las máquinas adquieren velocidades cada vez más elevadas, el Glacier Express se presenta como un innovador en el ámbito del transporte ferroviario.

Este tren, reconocido como el Expreso más lento del mundo, recorre 300 kilómetros de montañas y valles a una altitud de 2.000 metros , cautivando a cualquier viajero.

La propuesta de esta vía ferroviaria redefine las expectativas en el sector ferroviario, ofreciendo una experiencia única que combina la belleza del paisaje con un viaje placentero.

Detalles del Glacier Express, el tren panorámico que recorre los paisajes más impresionantes

El tren turístico, creado en 1930, se erige como el transporte panorámico más destacado en Suiza. Su propósito radica en conectar dos localidades de la cordillera, la soleada St. Moritz y la pintoresca Zermatt.

El recorrido, que se extiende a lo largo de ocho horas a través de los Alpes Suizos, abarca 291 kilómetros a más de 2.000 metros de altitud, transitando por 91 túneles y 291 puentes.

Parte el tren panorámico más espectacular del mundo: 300 km de recorrido entre montañas, cumbres nevadas y paisajes hermosos (foto: archivo).

Su objetivo principal radica en que los visitantes puedan observar desde cómodas butacas todos los paisajes. El trayecto comienza en St. Moritz, un resort alpino que conjuga hoteles de lujo y tiendas en un entorno montañoso. El lago actúa como espejo para los picos que superan los 2.400 metros de altura en los alrededores.

Durante el trayecto entre Disentis y Andermatt, el Glacier Express atraviesa uno de los lugares más impresionantes de los Alpes, el viaducto de Landwasse. Este puente presenta seis arcos de 65 metros de altura, brindando una vista panorámica del paisaje circundante.

Comodidad y lujo en los vagones de la Excellence Class

Los vagones del tren están diseñados para proporcionar la máxima comodidad a los viajeros. Los ventanales gigantes aseguran que las vistas sean espectaculares. Las butacas son confortables y la conexión a internet se garantiza a lo largo del trayecto.

Más allá de la primera y segunda clase, la Excellence Class brinda una experiencia diferente durante todo el recorrido. A bordo todo es champagne y entradas que son la antesala de una experiencia gastronómica de cinco pasos.

Su bar dispone de las bebidas más cotizadas del mundo, mientras que todos los asientos están situados junto a la ventana.

Lanza el tren panorámico más impresionante del mundo: 300 km de trayecto entre montañas, cumbres nevadas y paisajes bellos (foto: archivo)

Los emblemáticos del trayecto ferroviario en Suiza

Estos son los lugares más emblemáticos del trayecto ferroviario:

Chur : la ciudad más antigua de Suiza, con un casco histórico medieval y una fuerte identidad cultural alpina.

Viaducto de Landwasser : obra emblemática del ferrocarril suizo. Un puente curvo de piedra que desemboca directamente en un túnel.

Paso del Oberalp (2.033 m) : el punto más elevado del recorrido. Zona de lagos, nieve gran parte del año y frontera natural entre regiones.

Túnel del Albula (región) : tramo histórico de ingeniería ferroviaria con túneles en espiral y pendientes pronunciadas, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Bever : pequeña localidad alpina rodeada de bosques y montañas.

Preda : punto clave del ascenso al túnel del Albula, rodeado de paisajes de alta montaña.

St. Moritz : centro turístico de la Engadina, célebre por el esquí, los lagos alpinos y su papel como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Garganta del Rin : impresionante cañón natural de aguas turquesas y acantilados blancos, conocido como el “Gran Cañón suizo”.

Túnel base del Furka : tramo subterráneo que permite atravesar los Alpes durante todo el año, evitando las condiciones extremas del antiguo paso de montaña.

Zermatt: destino final. Pueblo sin automóviles, situado a los pies del Matterhorn, uno de los símbolos más reconocibles de Suiza.

La trayectoria histórica del Glacier Express

Desde su inicio, el tren ha mantenido el recorrido original, bajo la responsabilidad de Ferrocarriles Réticos , una compañía autónoma de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB). Se calcula que transporta alrededor de 250.000 pasajeros anualmente.

El 25 de junio de 1930, el tren realizó su primer viaje partiendo a las 07:30 y alcanzando su destino 11 horas más tarde.

El Glacier Express: Patrimonio Suizo y Turismo Sostenible

El Glacier Express destaca no solo por su trayecto, sino también por su dedicación a la sostenibilidad, empleando tecnología ecológica para reducir su impacto en el medio ambiente.

Esta filosofía ha permitido que el tren obtenga reconocimiento como un modelo de transporte responsable en el ámbito turístico, atrayendo a viajeros que son conscientes de la preservación del entorno.

En el Glacier Express, los pasajeros disfrutan de vistas panorámicas y tienen la oportunidad de degustar una selección de vinos suizos de alta calidad, lo que realza la experiencia. Además, el tren ofrece guías que proporcionan información sobre la historia y la geografía de la región, convirtiendo el viaje en una experiencia educativa y cultural.

El Glacier Express también ofrece guías expertos a bordo que comparten datos históricos y curiosidades sobre los paisajes. Esta interacción enriquece la experiencia del viajero.

El tren se adapta a diversas necesidades, con servicios accesibles para todos. Así, cada pasajero disfruta de un viaje cómodo y memorable a través de los impresionantes Alpes Suizos.