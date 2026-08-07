La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 6 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 6400 - Huevos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 6 de agosto

1° 6400 11° 7447 2° 3720 12° 2188 3° 3458 13° 2485 4° 2010 14° 3346 5° 3299 15° 5502 6° 1357 16° 5452 7° 3111 17° 8609 8° 2148 18° 6367 9° 2043 19° 0512 10° 0571 20° 3227

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con los huevos suele representar potencial, nuevos comienzos y prosperidad; indica recursos o ideas que aún están por nacer.

Huevos intactos sugieren crecimiento y buena fortuna; huevos rotos advierten fragilidad, decepciones o pérdidas si no se protege lo que se gesta.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.