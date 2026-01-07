Construyen el tren que transformará el comercio en América Latina: unirá cinco países y conectará el Atlántico con el Pacífico.

América Latina avanza hacia uno de los planes de infraestructura más desafiantes de las últimas décadas: el Tren Bioceánico de Integración, un corredor ferroviario diseñado para conectar el Atlántico con el Pacífico a lo largo de varios países sudamericanos.

El proyecto apunta a transformar la dinámica del comercio regional, al facilitar el traslado de mercaderías, reducir tiempos de transporte y abaratar los costos logísticos entre economías clave como Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay y Argentina.

Impulsado con fuerza por Bolivia y Brasil, el trazado ferroviario busca posicionarse como una alternativa estratégica al transporte marítimo, acortando distancias hacia los mercados de Asia y Europa y reforzando la integración económica del continente.

Un eje ferroviario que conectará los dos océanos a través de Sudamérica

El Tren Bioceánico de Integración está diseñado para cubrir un trayecto superior a los 3.700 kilómetros, enlazando el puerto de Santos, en Brasil, sobre el Atlántico, con el puerto de Ilo, en Perú, en la costa del Pacífico. El recorrido atravesará el territorio boliviano como nodo central y contará con ramales estratégicos hacia Argentina y Paraguay, con el objetivo de articular al Cono Sur dentro de una red ferroviaria integrada y de alcance continental.

El corredor bioceánico busca reducir los tiempos de transporte entre Sudamérica y Asia a menos de 10 días.

El recorrido central del proyecto conectará puntos estratégicos del interior sudamericano, pasando por Campo Grande, en Brasil, Santa Cruz de la Sierra y La Paz, en Bolivia, antes de cruzar por Desaguadero y culminar en el puerto de Ilo, en Perú. Esta infraestructura permitiría trasladar cargas agrícolas, mineras e industriales entre ambos océanos en menos de 10 días, frente a los cerca de 30 días que hoy demanda el transporte marítimo tradicional.

Objetivos estratégicos y beneficios del Tren Bioceánico

La iniciativa apunta a profundizar la integración económica regional, optimizar los costos logísticos del comercio exterior y dinamizar economías del interior que históricamente quedaron al margen de los grandes corredores portuarios.

Además de su impacto comercial, el tren es visto como una herramienta para equilibrar el desarrollo territorial, fortaleciendo la infraestructura y la conectividad de zonas rurales y ciudades intermedias.

Principales beneficios del corredor ferroviario

Reducción significativa de los tiempos de traslado entre Asia y América del Sur.

Mejora de la competitividad de exportaciones regionales en mercados globales.

Creación de empleo directo e indirecto durante la construcción y la operación.

Impulso al desarrollo económico local en las áreas atravesadas por el trazado.

Fomento del turismo y la integración regional, facilitando la movilidad entre países.

Una inversión millonaria con interés internacional

El costo estimado del Tren Bioceánico supera los 10.000 millones de dólares, y ha despertado el interés de potencias como China y Alemania, que han ofrecido apoyo técnico y financiero.

Mientras China busca fortalecer sus rutas comerciales hacia América Latina, Alemania ha mostrado disposición a aportar tecnología ferroviaria avanzada y experiencia en grandes obras de infraestructura.

El financiamiento se encuentra en evaluación, y los gobiernos participantes analizan distintas modalidades de cooperación público-privada para concretar el proyecto sin comprometer la estabilidad fiscal de los países involucrados.

El Tren Bioceánico de Integración conectará el Atlántico con el Pacífico y atravesará cinco países de América del Sur. ChatGPT

Bolivia, eje central del megaproyecto

Bolivia ocupa un papel clave en el trazado, ya que su territorio servirá de conexión natural entre Brasil y Perú. Para el país, el proyecto representa una oportunidad histórica: recuperar su acceso estratégico al mar mediante una infraestructura que le permita participar activamente en el comercio internacional.

El Gobierno boliviano ha liderado las gestiones diplomáticas para garantizar la viabilidad técnica y ambiental del tren, y mantiene reuniones periódicas con los demás países involucrados para coordinar la planificación de obras.

Estado actual y próximos pasos

Aunque el proyecto se encuentra en fase de planificación, en 2025 los gobiernos de Bolivia, Brasil y Perú retomaron los estudios de factibilidad técnica y ambiental. El objetivo es iniciar la primera etapa del corredor en los próximos años, priorizando los tramos que presentan mayor viabilidad económica y logística.

Los países participantes también buscan la cooperación de organismos internacionales y bancos de desarrollo para asegurar el financiamiento y la supervisión de la obra.