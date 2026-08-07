La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil se coló este jueves en el Senado, donde la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, salió en defensa del presidente Javier Milei por sus críticas a Luiz Inácio Lula da Silva y por su respaldo al candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro. Sin embargo, también marcó una diferencia respecto de las formas utilizadas por el mandatario al advertir que “el vocabulario siempre hay que cuidarlo”.

El debate se produjo al inicio de una sesión de la Cámara alta, cuando el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, planteó una cuestión de privilegio para repudiar las declaraciones de Milei contra Lula, a quien calificó de “ladrón” y “corrupto”.

“Somos parte del Mercosur, es serio el tema de las relaciones internacionales y es preocupante por cómo puede terminar”, sostuvo el senador formoseño. Además, afirmó que el bloque peronista no comparte las expresiones del Presidente y consideró que el episodio es “gravísimo”.

Mayans planteó una cuestión de privilegio para repudiar las declaraciones de Milei contra Lula CMF

Bullrich defendió el apoyo de Milei a Flávio Bolsonaro

Al responder a Mayans, Bullrich rechazó que el viaje de Milei a Brasil para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro represente una injerencia en la política interna del país vecino.

“Nosotros creemos que la República Argentina ha sido siempre respetuosa de Brasil”, afirmó la legisladora, quien recordó que el Gobierno evitó cuestionar públicamente la visita que Lula realizó a Cristina Kirchner durante su estadía en la Argentina.

“No hubo una sola alusión a esa situación”, señaló.

La senadora también repasó distintos antecedentes en los que el mandatario brasileño expresó apoyo a candidatos de otros países de la región, entre ellos Luis Arce en Bolivia, Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Yamandú Orsi en Uruguay.

Además, recordó el respaldo explícito de Lula a Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023.

“Cuando fue la elección del 2023, en las PASO quedaron cuatro candidatos. Lula recibió en la puerta del Planalto a Massa y le dijo que esperaba que fuera el próximo presidente de la Argentina”, rememoró.

La diferencia que marcó Bullrich sobre los dichos de Milei

La ex ministra de Seguridad sostuvo que existe una “doble vara” para juzgar las manifestaciones políticas de los mandatarios de ambos países.

“Cuando nuestro presidente va a Brasil a apoyar a quien cree que tiene que apoyar, ¿es considerado una intromisión? Y cuando Lula apoya a Arce, a Petro, a Boric, a Orsi y a Massa en nuestro país, ¿no es considerado una intromisión?”, planteó.

En la misma línea, cuestionó que Milei no hubiera podido visitar a Jair Bolsonaro mientras avanzan las investigaciones judiciales en su contra.

“La Justicia le dio la posibilidad de ver a CFK en su domicilio de presidiaria. No pasó lo mismo con el presidente, que pidió ver a Bolsonaro y no lo dejaron. Respetemos que la Argentina no sea tratada como un país de segunda”, expresó.

No obstante, en medio de la defensa del jefe de Estado, Bullrich introdujo un matiz respecto del tono empleado por Milei en sus declaraciones contra Lula.

“Yo tengo mis razones para pensar que el vocabulario siempre hay que cuidarlo”, afirmó.

El pedido para recomponer la relación bilateral

La intervención de Bullrich se produjo en momentos en que la relación entre ambos gobiernos atraviesa uno de sus momentos más delicados. Brasil decidió retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y reducir la representación diplomática al nivel de encargado de negocios tras la escalada verbal entre ambos presidentes.

En ese contexto, la titular del bloque libertario pidió reconstruir los canales diplomáticos y reclamó el regreso del representante brasileño.

“Le pido a Brasil y a Lula que vuelva el embajador Bitelli a la Argentina. Nosotros queremos que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que Argentina y Brasil han mantenido siempre”, sostuvo.

Julio Bitelli embajador de Brasil en Argentina Astarita; Diego/AFS

Finalmente, atribuyó parte de la tensión al contexto electoral brasileño y llamó a evitar una profundización del conflicto.

“Brasil está en elecciones y eso lleva a una situación de mayor tensión, pero pongamos a los dos países en un mismo nivel y a los hechos en un mismo nivel”, concluyó.