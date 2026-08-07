Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 6 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este jueves, 6 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1117 - Desgracia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 6 de agosto

1° 1117 11° 4952 2° 1121 12° 6483 3° 0009 13° 0958 4° 5111 14° 7207 5° 5128 15° 2273 6° 9097 16° 3118 7° 1691 17° 0559 8° 2793 18° 6464 9° 6901 19° 8995 10° 2072 20° 8280

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia suele reflejar ansiedad, miedo a perder algo importante o sentirte vulnerable ante cambios imprevistos.

También puede ser una llamada a la cautela: revisar decisiones, reforzar tu apoyo emocional y prepararte para desafíos reales.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.