Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 6 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.
En este jueves, 6 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1117 - Desgracia
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 6 de agosto
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|0009
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|0958
|4°
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|7207
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|5128
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|2273
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|9097
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|3118
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|1691
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|0559
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|2793
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|6464
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|6901
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|8995
|10°
|2072
|20°
|8280
¿Qué significa soñar con desgracia?
Soñar con desgracia suele reflejar ansiedad, miedo a perder algo importante o sentirte vulnerable ante cambios imprevistos.
También puede ser una llamada a la cautela: revisar decisiones, reforzar tu apoyo emocional y prepararte para desafíos reales.
Consejos para los apostantes
El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.