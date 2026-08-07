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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 6 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este jueves, 6 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1117 - Desgracia

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 6 de agosto

 1°1117 11°4952
 1121  12°6483
 3°0009 13°0958 
 5111  14°7207 
 5128  15°2273 
 6°9097  16°3118
 1691  17°0559 
 2793  18°6464 
 6901  19°8995 
 10°2072 20°8280 

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¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia suele reflejar ansiedad, miedo a perder algo importante o sentirte vulnerable ante cambios imprevistos.

También puede ser una llamada a la cautela: revisar decisiones, reforzar tu apoyo emocional y prepararte para desafíos reales.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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