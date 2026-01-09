Un nuevo servicio ferroviario se desarrollará en una zona estratégica de América del Sur y promete transformar por completo la manera de viajar entre las principales ciudades. Esta obra es considerada una de las más ambiciosas del continente.

En ese contexto, Brasil anunció la construcción del tren de alta velocidad más rápido de América Latina, proyecto que apunta a revolucionar la conectividad regional.

¿Cómo será el tren de 350 km/h que construirá Brasil?

El plan ferroviario en la región contempla una línea de alta velocidad que unirá Río de Janeiro, San Pablo y Campinas, con una velocidad máxima estimada de 350 kilómetros por hora.

De concretarse, según lo previsto, el recorrido podrá realizarse en cerca de dos horas, lo que permitirá acortar de forma drástica los tiempos de traslado y reducir la congestión en las rutas que hoy conectan esas ciudades.

¿Qué ciudades conectará el nuevo tren de alta velocidad?

El proyecto prevé una traza total de 510 kilómetros que unirá tres de los principales polos económicos y productivos de Brasil: Río de Janeiro, San Pablo y Campinas.

Según las estimaciones oficiales, el TAV (Trem de Alta Velocidade) podrá cubrir el trayecto entre Río y San Pablo en 1 hora y 45 minutos, ofreciendo una alternativa mucho más rápida que el transporte por ruta.

¿Por qué este proyecto cambiará la forma de viajar en Brasil?

El corredor vial entre Río de Janeiro y San Pablo es uno de los más transitados del país. La incorporación de un tren de alta velocidad permitirá reducir de manera significativa el flujo de autos y colectivos que circulan a diario.

Además, el sistema utilizará tecnología similar a la de los trenes bala de Japón y a los ferrocarriles de última generación de Europa, lo que marcará un salto de calidad en la infraestructura ferroviaria brasileña.

¿Cuáles son los principales objetivos del tren de alta velocidad?

El megaproyecto busca modernizar el sistema ferroviario del país, cuyas trazas actuales no superan los 160 kilómetros, y ampliar la capacidad de transporte de pasajeros.

El foco está puesto en ofrecer un medio de movilidad más rápido, seguro y sostenible, capaz de mejorar la conexión entre grandes centros urbanos y reducir el impacto ambiental del transporte terrestre.

El tren bala chino que es uno de los más rápidos del mundo.

¿Cuáles serán las características del nuevo tren?

El proyecto contempla una traza de 510 kilómetros hasta Campinas, con la incorporación de túneles y viaductos en distintos tramos para garantizar la velocidad y la seguridad del recorrido.

El tren alcanzará una velocidad máxima de 350 km/h y requerirá una inversión estimada de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los desarrollos ferroviarios más importantes del continente.

¿Cuándo comenzaría a funcionar el tren más rápido de América Latina?

Según el cronograma preliminar, las obras comenzarían en 2027, una vez finalizada la etapa de planificación y los estudios técnicos.

La puesta en marcha del servicio está prevista para 2032, cuando el tren de alta velocidad podría empezar a operar y transformar definitivamente la movilidad en Brasil y en la región.