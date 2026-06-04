Llega una ola polar y habrá temperaturas bajo cero durante el fin de semana: dónde será la helada histórica Fuente: Shutterstock/Canva

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre un período de inestabilidad que afectará a una provincia del sur argentino durante gran parte del fin de semana semana. De acuerdo con el pronóstico extendido, se esperan lluvias, tormentas aisladas y abundante nubosidad que traerán una ola polar.

Las condiciones meteorológicas estarán acompañadas por elevados niveles de frío, escasa amplitud térmica y jornadas mayormente cubiertas. En paralelo, otras regiones del país enfrentarán fuertes ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora, especialmente en el extremo sur del territorio nacional.

¿Dónde habrá una tormenta con bomba polar el fin de semana?

Las condiciones meteorológicas para Tierra del Fuego durante este fin de semana presentarán un escenario invernal típico, caracterizado por un ambiente muy frío, nubosidad persistente y vientos del sector noroeste.

A diferencia del centro del país que sufre los efectos directos de la ciclogénesis, el extremo sur transita el ingreso de masas de aire polar sin alertas severas de tormentas para el sábado y domingo .

Ola polar

Por otro lado, las tormentas fuertes con granizo y ráfagas severas que afectarán al norte del país debido a la ciclogénesis, mientras que en Tierra del Fuego serán precipitaciones débiles, frías y aisladas, acompañadas de heladas.

Pronóstico para el fin de Semana

Sábado 6 de junio : Se espera una jornada mayormente nublada y ventosa. La temperatura máxima alcanzará los 7°C , mientras que la mínima se ubicará en -1°C . Durante la noche y madrugada del domingo, existe una probabilidad del 15% de nevadas aisladas o aguanieve .

Domingo 7 de junio : El cielo permanecerá cubierto con una temperatura máxima estimada en 5°C y una mínima de -1°C . Hacia el final del día, se prevén lluvias leves e intermitentes .

Viento: Los vientos soplarán de forma constante desde el cuadrante noroeste con velocidades promedio de 10 a 15 km/h, lo que mantendrá la sensación térmica por debajo de los valores reales, especialmente en zonas costeras y altas.

El clima en Buenos Aires

En tanto, el clima en CABA , según el Servicio Meteorológico Nacional, será el siguiente: