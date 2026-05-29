Un cohete de la compañía aeroespacial Blue Origin explotó en Cabo Cañaveral, Florida. El hecho ocurrió este jueves por la madrugada, cerca de las 21:00 hora local, en la plataforma del Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la agencia aeroespacial norteamericana. La nave involucrada es el modelo de grandes dimensiones New Glenn.

Los operarios realizaban una prueba estática en el lugar en el marco de un procedimiento que implicaba suministrar propelente al cohete antes del encendido de motores. Debido a la carga total de combustible líquido, la detonación fue masiva por una falla técnica calificada como una anomalía por la NASA y por la empresa a cargo propiedad de Jeff Bezos.

La fuerte explosión de la nave de la NASA

El vehículo espacial estalló y generó una intensa bola de fuego. La llamarada tiñó el cielo nocturno de color naranja por varios segundos. El estallido fue visible desde la playa por los habitantes de la zona, ya que el humo espeso cubrió la estructura de la nave antes del colapso.

La explosión provocó un fuerte estruendo y una potente onda expansiva que sacudió con fuerza las viviendas de las localidades costeras cercanas. Los temblores afectaron de manera directa a Cabo Cañaveral y Cocoa Beach y esto que generó que los residentes manifestaron su sorpresa en las redes sociales ante el evento.

La respuesta de la empresa y la tranquilidad para las familias

La empresa confirmó de inmediato que ninguna persona resultó herida. Todo el personal operativo fue localizado y se encuentra fuera de peligro. Las autoridades procedieron a la evacuación segura del Complejo de Lanzamiento. Las brigadas de la firma iniciaron las tareas para investigar los motivos del siniestro.

Los servicios de emergencia locales asistieron con rapidez a la zona afectada y luego, se informó que no se registraron fugas de gases tóxicos. El reporte determinó que no existen riesgos ambientales para la población regional mientras que la NASA anunció que colaborará activamente en el esclarecimiento técnico.

El fundador de la compañía, Jeff Bezos, emitió un mensaje público en redes. El empresario multimillonario calificó lo sucedido como un día muy duro. Sin embargo, afirmó que reconstruirán las instalaciones dañadas por el fuego. El titular aseguró que trabajarán duro para volver a volar pronto.

El modelo New Glenn ya arrastraba restricciones operativas desde abril y una falla en un propulsor ya había dejado un satélite fuera de órbita anteriormente. Este accidente frena los planes de desarrollo y despliegue del programa. El vector forma parte de un proyecto clave para misiones lunares.