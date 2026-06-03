El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México emitió una alerta roja por un tormentón histórico que afectará a numerosas zonas del territorio azteca en la primera semana de junio.

Según el informe que publicó el organismo gubernamental, durante los próximos días prevalecerá un temporal de lluvias en el oriente, sur y sureste de México, además de la península de Yucatán.

Las precipitaciones estarán potenciadas por una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre dichas regiones que interaccionará con distintos fenómenos.

Alerta por temporal de lluvias durante la primera semana de junio

El SMN de México confirmó a toda la población del país que esperan un fuerte temporal de lluvias durante la primera semana de junio. A partir del miércoles 3, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con el paso de la una onda tropical núm. 4 en el Pacífico sur mexicano, aunadas a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, provocará lluvias fuertes a muy fuertes sobre las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

A partir del miércoles 3 de junio, se registrarán lluvias fuertes a muy fuertes sobre las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. (Foto: SMN)

En este contexto, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y dos vaguadas en altura se desplazarán gradualmente sobre el noroeste, norte y noreste de México, en interacción con canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad de ambos océanos, además de la aproximación de un sistema frontal a la frontera norte de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como en el occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco.

Durante el viernes, se prevé la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, la cual reforzará la probabilidad de lluvias en el sur y sureste de México.

¿Cuáles son las zonas de México en alerta por temporal de lluvias durante la primera semana de junio?

Para las próximas 72 horas, el SMN mantiene activada la alerta por fuertes lluvias en las siguiente regiones:

Miércoles 03 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (centro), Puebla (oeste, centro y este), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro, este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (norte), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte), Zacatecas (noreste), Aguascalientes, Guanajuato (norte y sureste), Colima, Michoacán (oeste y centro), Guerrero (centro), Estado de México (sureste y suroeste), Morelos y Veracruz (centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (este y sureste), Durango (noreste, este y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (sur), Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco (sur y sureste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa.

Jueves 04 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (norte), Veracruz (norte y centro), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte, este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (norte y este), Nuevo León (norte y sur), Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (este), Guanajuato (norte, centro y este) e Hidalgo (oeste, centro y este).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (centro, este y sureste), Durango (noreste), Zacatecas (norte y centro), Aguascalientes, Jalisco (centro, este y sur), Colima, Michoacán (norte, centro y oeste), Guerrero (norte, centro y este), Querétaro (este y centro), Estado de México (norte), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco (este, sur y sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa y Nayarit.

Se avecina un temporal de lluvias para los próximos días en México. (Foto: SMN)

Viernes 05 de junio