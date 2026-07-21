La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó la tarde de este martes 21 de julio que la tormenta tropical Bertha continúa su desplazamiento sobre el océano Atlántico, lejos de las costas mexicanas.

De acuerdo con el reporte oficial, el sistema mantiene una trayectoria hacia el noroeste y, por su ubicación actual, no representa peligro para México, por lo que no se esperan afectaciones directas derivadas de este fenómeno.

Se viene la tormenta tropical CONAGUA

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical Bertha?

En su aviso de las 15:00 horas, el SMN detalló que el centro de Bertha se localiza a:

170 kilómetros al oeste-suroeste de Panama City, Florida, Estados Unidos.

865 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.

El ciclón presenta las siguientes características:

Vientos máximos sostenidos de 95 km/h .

Rachas de hasta 110 km/h .

Desplazamiento hacia el noroeste a 9 km/h.

Las autoridades meteorológicas reiteraron que debido a su distancia del territorio nacional, el sistema no genera efectos sobre México, por lo que no existe motivo de alerta para la población.

Tormenta Bertha

Persisten lluvias fuertes en el occidente de México

Aunque Bertha no tendrá impacto en el país, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que durante la tarde de este martes continuarán desarrollándose lluvias y tormentas en varios estados del occidente mexicano por condiciones atmosféricas locales.

Entre las 15:00 y las 18:00 horas se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en diversas regiones de:

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Asimismo, se esperan lluvias aisladas con actividad eléctrica en zonas de:

Nayarit.

Jalisco.

También habrá rachas fuertes de viento

El pronóstico del SMN indica además la presencia de viento con rachas importantes durante la tarde.

Se esperan:

Vientos de 20 a 30 km/h , con rachas de hasta 60 km/h en Guanajuato.

Vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en Jalisco.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían favorecer la caída de árboles, anuncios publicitarios y otros objetos, además de incrementar el riesgo de encharcamientos, inundaciones urbanas y deslaves en zonas montañosas.

Conagua pide mantenerse informado por canales oficiales

Aunque la tormenta tropical Bertha permanece alejada del territorio nacional, Conagua recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, ya que las lluvias que actualmente afectan distintas regiones del país obedecen a otros sistemas atmosféricos y no a la circulación de este ciclón tropical.

Por ahora, Bertha no representa riesgo para México, mientras que la vigilancia meteorológica continúa de manera permanente ante cualquier cambio en su intensidad o trayectoria.