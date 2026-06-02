El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el foco puesto en un cambio que podría traer el regreso de las precipitaciones durante el primer fin de semana de junio.

A pesar de haber dado una tregua inesperada al inicio de la semana, el tiempo en Buenos Aires podría traer complicaciones en los próximos días.

La combinación de chaparrones, humedad elevada y cielo cubierto vuelve a ubicarse entre las principales preocupaciones para quienes planean actividades al aire libre, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos al respecto.

Alerta por tormentas y chaparrones en Buenos Aires durante el fin de semana

Según los pronósticos analizados por especialistas, el sábado 6 de junio aparece como la jornada con mayores probabilidades de lluvias en Buenos Aires y el AMBA .

El sábado 6 de junio aparece como la jornada con mayores probabilidades de lluvias en Buenos Aires y el AMBA. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Los modelos meteorológicos indican que podrían registrarse lluvias y chaparrones de variada intensidad a partir de las primeras horas del día.

Inicio probable de las lluvias: sábado por la mañana.

Fenómenos previstos: lluvias débiles, chaparrones y períodos de inestabilidad.

Zona afectada: Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense.

Ambiente: húmedo y con cielo cubierto.

Actualmente, los acumulados previstos se ubican entre 10 y 30 milímetros para el sábado, convirtiéndose en el evento de precipitaciones más relevante del pronóstico extendido.

Las temperaturas oscilarían entre los 13°C y los 17°C, con una sensación térmica influenciada por la humedad y la nubosidad persistente.

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Más allá de las lluvias previstas, uno de los factores que marcará el inicio de junio será la elevada humedad presente en la región. Las jornadas estarán caracterizadas por nieblas matinales, abundante nubosidad y una amplitud térmica reducida.

Las mínimas permanecerán en general por encima de los 10°C en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las máximas se moverán entre los 15°C y los 20°C.

¿Cuándo terminan las lluvias y qué pronóstico hay para la próxima semana?

De acuerdo con la tendencia actual de varios modelos meteorológicos, la inestabilidad podría extenderse más allá del sábado.

El domingo continuarían algunas condiciones favorables para lloviznas aisladas y precipitaciones débiles, aunque con menor intensidad que durante la jornada anterior.

Sábado 6 de junio : lluvias y chaparrones.

Domingo 7 de junio : inestabilidad residual y lloviznas aisladas.

Lunes 8 de junio : posibles condiciones inestables.

Próxima semana: tendencia a la estabilización.

Los especialistas señalan que el fenómeno podría mantenerse de manera intermitente durante buena parte del fin de semana y las primeras horas del lunes.