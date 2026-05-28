La ruta más icónica del país será convertida en autopista: tendrá dos carriles, puentes y reducirá los tiempos de viaje notablemente Fuente: Provincia de Buenos Aires

Una de las rutas más transitadas y emblemáticas de la costa argentina avanza hacia una transformación histórica.

El Gobierno bonaerense continúa con las obras para convertir un importante tramo de la Ruta Provincial 11 en una nueva autovía, un proyecto que promete mejorar la seguridad vial, agilizar los viajes hacia la Costa Atlántica y potenciar el desarrollo turístico de toda la región.

Los trabajos se desarrollan entre Villa Gesell y Mar Chiquita, dos de los puntos más transitados, principalmente, durante la temporada de verano.

Cómo será la nueva autovía de la Ruta 11

La obra es ejecutada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense a través de la Dirección de Vialidad e incluye la construcción de una segunda calzada y la repavimentación completa de la ruta existente.

La ruta más icónica del país será convertida en autopista: tendrá dos carriles, puentes y reducirá los tiempos de viaje notablemente Fuente: Provincia de Buenos Aires

Según detallaron oficialmente, el proyecto abarcará más de 72 kilómetros y sumará:

Nuevos carriles de circulación.

Banquinas pavimentadas.

Retornos cada 3,5 kilómetros.

Duplicación de 7 puentes.

Construcción y mejoras en 54 alcantarillas.

Nuevas intersecciones y accesos.

Además, se remodelarán los ingresos a localidades costeras como Mar Azul y Mar de las Pampas, mientras que también se construirá una nueva rotonda de acceso en Mar Chiquita.

La obra que busca reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad

Desde Vialidad bonaerense explicaron que el objetivo principal es mejorar la circulación en uno de los corredores turísticos más importantes del país.

La ruta más icónica del país será convertida en autopista: tendrá dos carriles, puentes y reducirá los tiempos de viaje notablemente Fuente: Provincia de Buenos Aires

El administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, aseguró: “La intervención sobre la Ruta Provincial N°11 consiste en la construcción de una segunda calzada y la repavimentación de la ruta existente en una extensión de 72,4 kilómetros”.

Además, agregó: “La nueva autovía permitirá potenciar el desarrollo turístico y económico de los municipios que atraviesan este corredor y mejorar la seguridad vial de miles de personas que visitan la costa atlántica en verano”.

Cuáles serán los tramos de la nueva autovía

La transformación de la Ruta Provincial 11 se dividirá en dos grandes sectores:

Sección I: desde la rotonda de acceso a Villa Gesell hasta Canal 5.

Sección II: desde Canal 5 hasta Mar Chiquita.

La Ruta 11 posee actualmente una extensión total de 583 kilómetros y atraviesa 17 municipios bonaerenses, consolidándose como uno de los caminos más utilizados para llegar a las diferentes ciudades de la Costa Atlántica.

Con esta obra, las autoridades buscan mejorar la conectividad regional, reducir demoras en temporada alta y aumentar la seguridad de miles de conductores que utilizan el corredor durante todo el año.