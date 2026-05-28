A más de 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América, un estudio científico descubrió que su tripulación no estaba compuesta por tres carabelas como afirman los libros de historia. Se trata de un mito desmentido por la Real Academia de Historia, el Gobierno de México y la revista National Geographic.

El explorador proveniente de la Corona de Castilla arribó a la isla de Guanahaní y la designó como San Salvador un 12 de octubre de 1492, lo que actualmente son las Bahamas. Desde ese instante, surgió la polémica en torno a su relación con los nativos y el relato se modificó a lo largo de las generaciones.

Cristóbal Colón “nos mintió” a todos: su llegada a América no fue en tres Carabelas como dicen los libros de historia (foto: archivo).

Cómo era en realidad la tripulación que acompañó a Cristóbal Colón en el descubrimiento de América

El relato del descubrimiento de América describe que tres carabelas cruzaron el océano Atlántico con el propósito de hallar el nuevo continente. Las embarcaciones La Niña, La Pinta y la Santa María fueron las primeras en salir al mar.

Sin embargo, un artículo de National Geographic sostiene que la expedición se compuso únicamente de dos carabelas y una nao.

La combinación fue estratégica y diseñada para asegurar el éxito del viaje. Aunque se buscaba una ruta hacia las Indias, se arribó al conocido como “Nuevo Mundo”. Este error se origina en simplificaciones de textos escolares y narrativas populares, pero los documentos históricos, como los diarios de Colón, confirman esta distinción.

Mitos y verdades sobre los viajes de Colón a América

La existencia del explorador y sus cuatro travesías a América (de 1492 a 1504) provocaron una serie de mitos y teorías. Entre las más prominentes se encuentran aquellas que cuestionan la nacionalidad de Colón, si realmente fue el primer europeo en arribar a América y el auténtico propósito de su viaje.

Esta situación dio lugar a un debate que perdura en la actualidad sobre la figura de Cristóbal Colón y su legado histórico. Las investigaciones han generado diversos puntos de vista, promoviendo una reflexión más profunda sobre su aportación al conocimiento geográfico y cultural de la época.

Cristóbal Colón “nos engañó” a todos: su llegada a América no fue en tres embarcaciones como dicen los libros de historia (foto: archivo)

¿Cuál es la verdadera identidad de Cristóbal Colón?

Si bien se lo asocia con España, el explorador nació en Génova (Italia) alrededor de 1451. Sin embargo, existen debates, ya que algunos estudios genéticos recientes sugieren que podría haber sido judío sefardí de origen español, posiblemente de Valencia y que fue convertido al catolicismo para huir de la inquisición.

Otras fuentes, como la Enciclopedia Britannica, lo catalogan como explorador italiano, pero su verdadera identidad sigue siendo un enigma.

Cristóbal Colón no fue el primer europeo en pisar América

No lo fue. El primero fue el vikingo Leif Erikson, quien llegó a Norteamérica (posiblemente Terranova) en el año 1000 d.C, de acuerdo a las sagas nórdicas. Sin embargo, su impacto fue mínimo debido a la ausencia de colonizaciones posteriores.

Colón marcó un antes y un después, al ser el catalizador del contacto entre Europa y América, iniciando la era de la globalización con el célebre intercambio colombiano (maíz a Europa, caballos a América y viceversa).

Nuevo enfoque sobre la llegada de Colón a América y su legado

Cristóbal Colón llegó a América en una travesía donde buscaba una nueva ruta marítima hacia Asia para comerciar especias. No obstante, su cálculo de la circunferencia de la Tierra era erróneo. Este explorador consideró que podría alcanzar las Indias navegando hacia el oeste a través del Atlántico, lo que finalmente lo condujo al continente americano.

En particular, pensaba que al navegar hacia el oeste podría arribar a Asia, concepto fundamentado en una evaluación incorrecta de la circunferencia de la Tierra que subestimaba su verdadero tamaño.

Al desembarcar, creyó que había llegado a las Indias, cuando en realidad accedía a un continente desconocido para los europeos. Colón falleció convencido de haber encontrado una nueva vía hacia Asia.

La controversia sobre Colón se extiende a su legado. Algunos historiadores cuestionan su papel en el genocidio de pueblos indígenas y destacan la resistencia cultural de los nativos ante la colonización. Nuevas investigaciones analizan las consecuencias ambientales de la llegada de Colón a América, evidenciando cambios en ecosistemas y la introducción de especies invasoras, lo que alteró los hábitats nativos.

Fue un relato romántico, divulgado en el siglo XVI por el cronista Bartolomé de las Casas. La reina Isabel brindó un apoyo limitado, mientras que la mayor parte de los fondos fue proporcionada por banqueros genoveses y florentinos en Sevilla. Adicionalmente, Colón contribuyó con más de un tercio de sus propios recursos económicos.